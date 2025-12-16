HOY SE HABLA DE

Esta emotiva serie fue llamada "basura woke" por el Pentágono. A pesar de su éxito, Netflix la acaba de cancelar

Parecía que la iban a renovar, pero 'Reclutas' se va a quedar en tan solo una temporada

Boots
5 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6778 publicaciones de Albertini

Ha sido uno de esos pequeños fenómenos de Netflix a los que nos tiene acostumbrados y todo apuntaba a que tendríamos más entregas. Pero no ha sido así. La plataforma ha cancelado su emotivo drama militar 'Reclutas' (Boots) tras una única temporada.

Una decisión que no ha debido de ser fácil. Según apunta Deadline, todo parecía remar a favor de continuar la serie: buena acogida como de crítica como de público, buenas métricas de visualización y Netflix ya habría mantenido conversaciones con Sony, productora de la serie y esta, a su vez, ya habría extendido los contratos del reparto. Sin embargo, al final todo quedó en nada.

Un vistazo a…
LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Víctima de guerra

Basada en las memorias de Greg Cope White, 'Reclutas' sigue a Cameron, un chico gay en el armario, y su mejor amigo Ray en lo que se unen a un grupo de reclutas en los marines de Estados Unidos en 1990. Una época en la que era ilegal ser gay en el ejército.

La catástrofe de Pixar con 'Elio'. Eliminaron los elementos LGTB, el director original se fue y la película ha acabado pinchando en taquilla
En Espinof
La catástrofe de Pixar con 'Elio'. Eliminaron los elementos LGTB, el director original se fue y la película ha acabado pinchando en taquilla

Una serie que captó la atención del Pentágono, que no dudó de hablar de la programación de Netflix como «basura woke»a propósito del estreno de la serie. Así lo describió el secretario de prensa de la institución militar en un comunicado a Entertainment Weekly.

Polémicas aparte, la realidad es que sea como sea, desde Netflix no van a continuar con la serie creada por Andy Parker, demostrando nuevamente que no es suficiente con tener buenos datos de audiencia y/o buenas críticas para que una serie sobreviva.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

Temas

Ver 5 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios