Qué es shonen, shojo y otras demografías de manga y anime (y por qué cada vez parece que importan menos)

Cuando te metes a leer manga o a ver anime por primera vez, seguramente una de las primerísimas palabras con la que te terminas cruzando es "shonen" o "shojo". Y es que aquí hay un melón tremendo para abrir, ya que estas etiquetas han ayudado durante décadas a categorizar el tipo de historias que se publican en las revistas de manga.

Y aunque en su momento tenían algo de sentido, con el paso del tiempo estas etiquetas se nos han ido quedado algo caducas y en realidad deberían importarnos cada vez menos.

Empecemos por los cimientos

Los términos "shonen", "shojo", "seinen" y "josei" ayudan a catalogar los tipos de manga. Pero estas palabras, explicando el tema de una manera sencilla y muy corta, no son géneros en sí mismos y lo que vienen a significar es para qué público está dirigido cada publicación.

"Shonen" significa "chico joven" en japonés. Con lo que las series como 'One Piece' o 'Dragon Ball' publicadas con esta etiqueta estarían dirigidas a un público masculino adolescente, habitualmente de entre 10 y 19 años. Su "contrapartida" femenina sería "shojo", "chica joven", para adolescentes de ese rango de edad y con series como 'Sailor Moon' o 'Sakura, cazadora de cartas'.

Después vendrían "seinen" y "josei", que serían publicaciones para un público más adulto, de hombres y mujeres, respectivamente. No necesariamente de mediana edad, sino para jóvenes de más de 20 años que pueden leer enfoques e historias más maduras y crudas.

Hasta aquí todo bien, y esta diferenciación de publicaciones por demografías tenía su sentido hace décadas, cuando el tipo de historias que manejaba cada revista o incluso cada editorial estaba más diferenciado.

One Piece, uno de los buques insignia de la revista Shonen Jump

Los "shonens" trataban de aventuritas para chicos con mamporros y humor, y los "shojos" para chicas eran telenovelas con mucho romance y dramón... Pero claro, los tiempos cambian, y estamos viendo que la cosa ha cambiado mucho y estas etiquetas se nos quedan cada vez más anticuadas. Y, sobre todo, que dentro de las propias revistas no se cierran a publicar historias de todo tipo.

Pero el tejado se nos acaba

Hace unos días se lío en redes porque en FNAC (como compartían desde Ramen Para Dos) actualizaron sus estanterías de manga con nuevas etiquetas de "shonen" y "shojo". Definían Shonen como "Manga para chicos. Acción. Aventura", y Shojo como "Manga para chicas. Romance. Drama".

Estanterías de manga en FNAC

Y, a ver, aunque técnicamente la diferenciación no es incorrecta, ya va siendo hora de pasar página y dejar de asumir que todo el shonen es acción y todo el shojo son romances de instituto. Sí, este tipo de historias siguen siendo una importante mayoría dentro de sus respectivas demografías, pero en las últimas décadas hemos ido viendo cada vez más cómo la línea entre demografías es cada vez más difusa.

De entrada no pensaríamos que Junji Ito, el gran maestro del terror japonés, publica "shojos" porque no le asociamos con historietillas románticas, ¿verdad? Pues gran parte de su obra en realidad estaría catalogada bajo las demografías de "shojo" y "josei" simplemente porque sus mangas se publicaron en revistas con estas etiquetas.

Y justo al contrario pasa con muchos de los romances más populares de los últimos años. 'My Dress-Up Darling', 'Komi-san no puede comunicarse' o 'Blue Box' tendrían muchos elementos para ser considerados "shojos de manual", pero resulta que en realidad son "shonen" porque se publicaron en revistas "para chicos".

Así también tenemos series como 'Skip to Loafer' o incluso 'Keep Your Hands Off Eizouken!', que trata sobre unas chavalas que hacen anime, pero que técnicamente son historias "seinen", para hombres adultos... Porque se publicaron en revistas seinen. Y así podríamos seguir durante un buen rato.

Skip To Loafer, un romance de instituto publicado en una revista "seinen" para hombres adultos

Y es que al final las demografías casi sirven más para categorizar la publicación (la revista o editorial) en sí y las edades de sus lectores que para diferenciar el género de un manga. Y, por supuesto, el género de a quién va dirigida cada historia.

Porque al igual que una mujer puede disfrutar de las aventuras de Luffy, un hombre se puede emocionar con el dramón de 'Mi feliz matrimonio', que se supone que ya hemos pasado página con ciertas tonterías y deberíamos ser más abiertos de mente.

No te rayes, y lee

Esto no significa que las etiquetas "shonen" y "shojo" vayan a dejar de existir, al menos no inmediatamente. Porque sirven a un propósito editorial que puede guiar a los lectores, y también ayuda a que muchos mangas y muchas autoras sean publicados, algo que quizás no pasaría fuera de las revistas especializadas en shojo.

Porque, como me recordaba mi compañera Carla, en los premios que han eliminado las distinciones por demografía a menudo se "olvidan" de nominar obras shojo y josei. Porque si no tienen su propia categoría, parece que no existen.

Por desgracia, las series shojo a menudo siguendo siendo más estigmatizadas y reducidas a "cosas de chicas". Y esto lo vemos en el rechazo de muchos lectores a la hora de abrir un manga shojo, y también también a la hora de tener sus propios animes y el presupuesto con el que terminan contando.

My Happy Marriage, un drama de época con elementos sobrenaturales

Si se acepta que una mujer lea mangas shonen, deberíamos también a apreciar todo lo que los mangas shojo tiene que ofrecer y no dejarnos guiar únicamente por su etiqueta domo algo negativo. Sí, pilla ese manga shojo y no pienses que por ser "para chicas" va a ser peor, lee un poquito de poco (que al autor de 'Dandadan' le vino de miedo).

Por lo menos, la perspectiva de los lectores está cambiando poco a poco, y también la de muchos autores y las editoriales. Parece que ya no se mira tanto si un manga cumple una serie de requisitos y convenciones de demografía para que se publique en una revista. Sino que, como decía el editor jefe de 'Bakuman', "si un manga es bueno, se publica".

