El creador de John Wick presenta el explosivo tráiler de su nueva película de acción. No está Keanu Reeves, pero sí una estrella inesperada del género

La saga John Wick pasa por un momento delicado tras el pinchado de 'Ballerina', y su próxima prueba de fuego será 'Caine', el spin-off dedicado al personaje que Donnie Yen interpretó en 'John Wick 4'. Mientras esperamos su llegada, lo que podremos ver antes será la nueva película escrita por Derek Kolstad, el creador de la saga. Se titula 'Normal' y ya tenemos un tráiler que no pinta para nada mal.

Es verdad que en 'Normal' no hay ni rastro de Reeves, pero a quien sí veremos será a Bob Odenkirk, quien ya colaboró con Kolstad tanto en 'Nadie' como en su entretenida secuela. Convertido en una estrella inesperada del cine de acción, aquí da vida a un hombre que llega a un pequeño pueblo para ejercer como sustituto temporal del recién fallecido sheriff. Todo se complicará cuando responde a una llamada con motivo del robo a un banco...

Un estreno ambicioso

'Normal' es una enorme apuesta por parte de la compañía Magnolia Pictures, quien se hizo con los derechos de la película y tiene pensado convertirlo en el estreno más ambicioso de la empresa hasta la fecha. La idea es lanzarla en 2000 cines de Estados Unidos de forma simultánea el próximo 17 de abril de 2026. Esperemos que no se acaben llevando un batacazo...

Detrás de las cámaras de 'Normal' encontramos a Ben Wheatley, quien parece querer volver a apostar aquí por algo similar a lo que hizo en su momento en 'Free Fire'. Cero quejas por ello, que, sin ser ninguna maravilla, es la película con la que más he disfrutado de su algo errática filmografía.

Henry Winkler, Lena Headey, la inolvidable Cersei Lannister de 'Juego de Tronos', Ryan Allen, Billy MacLellan, Brendan Fletcher y Jess McLeod completan el reparto principal de una película que promete ir directa al grano -apenas dura 90 minutos- y además está gustando bastante a la prensa especializada -tiene ahora mismo un 83% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-

En Espinof | Todas las películas de 'John Wick' ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025