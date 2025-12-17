"¿Por qué lo haría?". Leonardo DiCaprio tiene claro que no va a dirigir nunca en su vida, y tiene un buen motivo para ello: Martin Scorsese

La mayoría de las superestrellas de Hollywood, en un momento u otro, sienten la necesidad de expandir lo que hacen en su vida y contar sus propias historias. Ejemplos los hay a miles, desde Clint Eastwood hasta Mel Gibson pasando por Ben Affleck o George Clooney. Incluso Tom Cruise tocó, aunque fuera brevemente, el sillón de director. Sin embargo, hay una persona en Hollywood que se niega en balde a dar ese salto: Leonardo DiCaprio.

Que lo haga otro

En el premio TIME al Artista del Año, tal y como recoge Variety, el actor ha afirmado que tiene buenísimos motivos para no estar en absoluto interesado por esa parte de su carrera: "Algunas personas me han preguntado si quiero dirigir. Y pienso 'No querría dirigir nunca'. No podría hacer algo similar a lo que hace Martin Scorsese. ¿Por qué lo haría?". Cuando ya trabajas con los mejores, no hace falta dejarte en ridículo tratando de imitarles.

Es precisamente Scorsese el que ha tenido una charla con él para recoger su premio, y el actor ha podido explayarse más sobre su decisión: "He estado tan centrado en lo que he hecho como actor; tomas estas decisiones, haces de estos personajes, intentas meterte en la profundidad de su alma tanto como puedes. Me hubiera encantado ser un voyeur, ver lo que haces tras las cámaras".

Scorsese y DiCaprio ya están preparando su séptima colaboración, en la película 'What happens at night', que empezará a rodarse en febrero junto a Jennifer Lawrence. Y el actor tiene claro por qué el dúo de actor y director funciona tan bien: "Nuestro proceso de trabajar juntos es la habilidad de debatir durante meses... Muchas preguntas, jugamos mucho al abogado del diablo, acercándonos a las cosas de la manera que puede no ser la más obvia. Estamos haciendo eso en la nueva película, y está siendo una de las experiencias de aprendizaje más profundas". Que llegue cuanto antes, por favor.

