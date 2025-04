La Gallina Caponata nos acompañó durante años en 'Barrio Sésamo', pero muchos desconocían quién es la actriz que se ocultaba tras la máscara

Como ya pasa con Elmo o la rana Gustavo, los personajes de 'Barrio Sésamo' son conocidos en todo el mundo, pero no tanto el nombre de los marionetistas y actores que les dan vida detrás de la felpa. La Gallina Caponata se ganó el corazón de toda una generación de niños, que desconocían por completo que Emma Cohen era quien se enfundaba su emplumado traje.

"¡Buenos días, si es de día!"

Es curioso que 'Barrio Sésamo' sea uno de esos programas puente que unen a la gente de distintas generaciones, compartiendo todas ellas ese momento especial de nuestra infancia en el que poníamos la TV y nos encontrábamos con estas simpáticas marionetas que nos ayudaban a entender conceptos de la realidad que nos rodeaba.

Elmo, Gustavo, el Monstruo de las Galletas o Epi y Blas siguen al pie del cañón, pero no nos olvidamos de aquellos personajes que se hicieron específicamente para su emisión en la TV española y que se convirtieron en auténticos iconos entre los niños y niñas de la época.

Antes de conocer a Espinete o Don Pimpón, tuvimos al caracol Perezgil y la Gallina Caponata, que aparecieron por primera vez en nuestros televisores en 1979. "¡Buenos días, si es de día! ¡Buenas tardes, si es de tarde! Y si es de noche, ¡buenas noches!" se presentaba la gallina en el primer episodio de la serie.

Emma Cohen y el traje de Caponata

Su apariencia estaba inspirada en Paco Pico (Big Bird), personaje de la versión original y, de hecho, esto causó cierta confusión porque se llegó a traducir el nombre de Paco Pico como Caponata en el programa 'Juega conmigo, Sésamo' (no se sabe si por error o como homenaje).

La Gallina Caponata se ganó el cariño de la audiencia con sus canciones, sus ocurrencias y su carácter ingenuo durante los dos años que duró en la serie. Bajo el traje gigantesco se escondía Emma Cohen (Emmanuela Beltrán Rahola), actriz con una larga trayectoria en el cine español, pese a que en su momento quedó a la sombra de su marido, Fernando Fernán Gómez.

Emma Cohen en 'Bruja, más que bruja' (1977)

Nacida en 1946, en Madrid, y fallecida en 2016 a los 69 años, Cohen comenzó su carrera como actriz en 1968 en 'Tuset Street' y desde entonces se prodigó mucho, tanto en teatro como en cine y TV: 'Pierna creciente, falda menguante', '¡Bruja, más que bruja!', 'Al otro lado del espejo', 'Tigres de papel', 'Solos en la madrugada' o 'Tres eran tres' son algunos de los múltiples títulos que poblaron su filmografía.

Además de ser tándem creativo junto a Fernán Gómez, Cohen se prodigó en otras muchas facetas artísticas: dirigió diversos cortometrajes y un episodio de la serie 'Delirios de amor', firmó varios guiones cinematográficos y también publicó múltiples libros.

Emma Cohen en 2011

Precisamente por tener una carrera tan nutrida, muchos no se tomaron en serio su decisión de ponerse en la piel de la Gallina Caponata. "Das unos bandazos terribles, lo mismo diriges que haces teatro, cine, escribes o de repente te conviertes en la Gallina Caponata, o como se llame. Has estado haciendo de gallina un año. ¿Y esto cómo se explica?", cuestionó el presentador José María Íñigo.

"Me eligieron por fuerte y por actriz", argumentó Cohen, que siempre defendió su papel como la Gallina Caponata. No en vano, fue un personaje que ya planteaba en su momento temas muy avanzados para la época, como cuando en un episodio quería jugar de portera al fútbol y Perezgil le decía que no podía porque "las chicas no juegan": "¿Y nunca se va a cambiar, nunca podremos jugar?".

