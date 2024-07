Qué fue del actor de Alf, de ponerle la voz al mítico personaje a montar una de las peores películas de la historia

Si bien Mihaly 'Michu' Meszaros, el actor que se enfundó el traje de 'Alf' en más de una ocasión, falleció en 2016 (también nos dejó recientemente Benji Gregory, el intérprete del niño), lo cierto es que hubo otro actor que se encargó de prestarle sus cuerdas vocales al personaje. ¿Qué fue de Paul Fusco?

El inimitable Alf

Paul Fusco nació el 29 de enero de 1953, en New Haven (EE.UU). Su primer trabajo en el mundillo audiovisual fue la película de marionetas de 'The Crown of Bogg' (1982), y ya desde entonces comenzó tocando todos los palos: produjo, escribió e interpretó a un par de personajes.

Hizo lo mismo en sus siguientes trabajos, todos ellos protagonizados por marionetas: la película de 'La joya de la montaña lunar', el especial 'A Thanksgiving Tale', el telefilme 'Santa's Magic Toy Bag' o 'The Valentine's Day that Almost Wasn't'.

Pero el proyecto de su vida llegaría en 1984, cuando se le ocurrió hacer una serie protagonizada por una marioneta que tenía por casa (y que utilizaba para molestar a sus amigos y vecinos). Le intentó vender la idea al productor Bernie Brillstein, haciendo una audición con él manejando la marioneta. Pese a sus reticencias iniciales, al final acabó convencido porque el personaje le parecía muy gracioso.

Así nació 'Alf', la sitcom ochentera sobre un alienígena que acababa viviendo en la casa de los Tanner. Si bien Meszaros interpretó al personaje cuando se le veía de pie (dejó de hacerlo tras la temporada 1, porque sus servicios eran muy caros), de normal era Fusco quien le ponía la voz y manejaba a la marioneta desde abajo de una trampilla, además de ser cocreador de la serie junto a Tom Patchett.

La serie tuvo 4 temporadas, 99 episodios y se mantuvo en antena hasta 1990. Alf no tardó en convertirse en un icono televisivo y el resto de su reparto también saltó a la fama. Todo ello a pesar del mal rollo que había en el plató y que fue in crescendo a lo largo de los episodios.

Todos felices, pero estaban al borde del colapso

El también fallecido Max Wright (el padre de la familia Tanner) acabó hasta las narices de que las mejores frases le tocaran a una marioneta, y el día en que concluyó el rodaje se marchó sin despedirse. "Si 'Alf' hubiera durado un año más, todo el mundo habría perdido la cabeza" declaró Andrea Elson (Lynn Tanner).

Además, durante mucho tiempo Fusco se empeñó en que nadie (ni siquiera él mismo) se refiriera a Alf como una marioneta, sino como si fuera un alienígena real. Por otra parte, Fusco tenía un micrófono e iba hablando mientras se rodaba la escena, pero eso daba pie a muchos fallos y se hacía imposible grabar la voz de Alf en directo, por lo que terminaron añadiéndola es postproducción.

La serie también arrastró alguna que otra polémica, empezando por el cliffhanger en el que terminó cuando NBC decidió cancelarla, y siguiendo por ciertos elementos de la serie que la cadena consideraba problemáticos, como que Alf comiese gatos o que apareciese en el primer episodio bebiendo cerveza.

Pese a ese final prematuro, Fusco consagró su vida entera al personaje y sacó adelante multitud de series y proyectos derivados basados en el melmaquiano: las series animadas de 'Alf' y 'Los cuentos de Alf', las películas 'Alf loves a mystery' y 'Proyecto Alf' o el programa 'Alf's Hit Talk Show'.

El cameo de Alf en 'El joven Sheldon' (izquierda) y una imagen reciente de Paul Fusco (derecha)

Entre las pocas cosas que hizo después Fusco que no hayan tenido que ver con Alf, está la serie de animación 'Spacecats', como director de un par de episodios de 'Lost on earth' y como montador junior de 'Disaster Movie', considerada una de las peores películas de todos los tiempos.

Por lo demás, desde el final de la serie hasta el día de hoy el actor no ha dudado en volver a interpretar al personaje en prácticamente todos sus cameos en otras series, como 'Blossom', 'El joven Sheldon', 'Mr Robot', 'Duncanville' o 'Los Simpson', siendo esta la más reciente en 2023.

