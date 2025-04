Netflix canceló el live action de 'Cowboy Bebop' sin piedad, pero una de sus protagonistas aún piensa que se merecían una segunda temporada

Ahora parece que en Netflix han encontrado un filón con los live action de anime, especialmente después de que 'One Piece' les saliese bastante redonda. Pero hasta entonces los primeros experimentos habían salido un poco sangrantes y uno de los trenes que descarrilaron a lo grande fue 'Cowboy Bebop', que fue cancelada sin miramientos al poco de su estreno.

De ilusión también se vive

A pesar de que 'Cowboy Bebop' se la pegó con crítica y público, una de sus protagonistas aún cree que la serie podría haber levantado cabeza si le hubieran dado más tiempo. Daniella Pineda, la Faye Valentine de Netflix, cree que la cosa habría remontado en la segunda temporada, y que los estudios no están mimando lo suficiente las adaptaciones de anime.

"Creo que este tipo de animaciones, significan mucho par ala gente, y es muy personal y la gente conecta con ello cuando lo ven en un punto de sus vidas", dijo Pineda a The Direct, como recogen desde AnimeHunch. "Y creo que, habiendo estado en una, creo que esos estudios, necesitan hacer un mejor trabajo valorando las IPs. Es muy especial. Y la gente que trabajaba en 'Bebop', trabajaron muy duro y fue una cosa muy especial".

Ahora bien, lo que no queda muy claro es si Pineda está tirando balones fuera o qué piensa que fue mal exactamente con la adaptación de Netflix. Algunas de las mayores críticas fueron contra el ritmo y el tono de la serie, que no captaba bien el del material original, malas caracterizaciones de los personajes, y en general una adaptación que no tenía mucho que ver con el anime de Shinichiro Watanabe.

Quizás esa acusación de de "No cuidar la IP" tiene que ver con no respetar el material, o de no cuidar los detalles. Aún así, Pineda piensa que aún hay detalles de salvar de la primera temporada de 'Cowboy Bebop', y que la serie podría haber supuesto algo más de haber tenido la oportunidad.

"Entiendo por qué los fans se sintieron así, pero creo que también hay un montón de cosas muy chulas y maravillosas en lo que hicimos", defendió Pineda. "También me hubiera gustado haber tenido una segunda temporada. Sabes, a veces necesitas una primera temporada para poner las cosas en marcha, y luego ya demuestras lo que vales".

