Los 11 mayores fracasos de Netflix: de 'Marco Polo' a 'Cowboy Bebop'

La reciente cancelación de 'Cowboy Bebop' ha vuelto a recordarnos que no todo son alegrías para Netflix, ya que a lo largo de los años ha tenido varios fracasos en sus apuestas televisivas. A continuación vamos a repasar los mayores fiascos de la plataforma en términos comerciales, ya que eso no quiere necesariamente decir que sean malas series, sino que simplemente se quedaron bien lejos de lo que la compañía de streaming esperaba de ellas.

'AJ and the Queen'

Una serie co-creada por RuPaul junto a Michael Patrick King, showrunner durante muchos años de 'Sexo en Nueva York'. En este caso nada hace pensar que el presupuesto se pudiera haber disparado tanto como en otras producciones de la plataforma, por lo que su cancelación menos de dos meses después de su estreno deja claro que 'AJ and the Queen' fue una gran decepción para la plataforma.

'Away'

Una serie de ciencia ficción protagonizada por la doblemente oscarizada Hilary Swank y con planes claros para una segunda temporada. 'Away' también fue una de las series más caras de Netflix con un coste estimado de seis millones de dólares por episodio, algo que pesó mucho en su contra para que fuera cancelada ni siquiera dos meses después de su estreno.

'Cowboy Bebop'

El último gran fiasco de Netflix ha sido también el primero desde que la plataforma da datos de audiencia todas las semanas. Eso probablemente haya precipitado la temprana caída de esta adaptación de un popular anime. Son varios los motivos que explican por qué 'Cowboy Bebop' no conectó con el público y la plataforma decidió cancelarla tan rápidamente.

'Cristal Oscuro: La era de la resistencia'

A algunos quizá les sorprenda ver aquí a una serie muy querida tanto por crítica como por público, al menos por aquellos que la vieron. La agonía fue larga, pues Netflix tardó más de un año en anunciar que no tendría segunda temporada -¿quizá una táctica para despertar el menos odio posible?-. No hubo pronunciación oficial sobre el motivo de la cancelación de 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia', pero una fuente conectada a la plataforma confesó a The Hollywood Reporter que había sido "una cara decepción"...

'Descolocados'

Chuck Lorre es el hombre detrás de series tan populares como 'Dos hombres y medio' o 'The Big Bang Theory', pero su primera colaboración para Netflix con Kathy Bates de protagonista no estuvo a la altura de lo esperado. Con una primera temporada estrenada en dos tandas de diez episodios cada una, la plataforma confirmó su cancelación poco más de un mes después del estreno de la segunda.

'Girlboss'

2017 fue el año en el que las cancelaciones empezaron a extenderse en Netflix. Una de las víctimas fue esta serie creada por Kay Cannon, bastante cotizada por aquel entonces gracias a la saga cinematográfica 'Dando la nota', y protagonizada por Britt Robertson, que poco antes había liderado 'Tomorrowland' junto a George Clooney. Apenas dos meses tardó la plataforma en decidir que se deshacía de ella, siendo la primera comedia suya que sufría ese destino.

'Jupiter's Legacy'

Netflix apostó con mucha fuerza por Mark Millar hace unos años y todo apunta a que ya ha debido arrepentirse. El enorme fiasco de 'Jupiter's Legacy', una serie carísima -se dijo que la primera costó acabó costando la friolera de 200 millones de dólares- que no enganchó al público, de ahí que optara por deshacerse de ella menos de un mes después de su estreno.

'Los irregulares'

Otro importante fracaso de Netflix en este 2021 fue esta reinvención del universo de Sherlock Holmes que llegó apenas unos meses después de que 'Enola Holmes' arrasara en la plataforma. 'Los irregulares' no pudo replicar ese éxito y se desinfló rápidamente, llevando a su cancelación apenas semanas después de su lanzamiento.

'Marco Polo'

Puede sonar raro que incluya una serie que llegó a ser renovada por una segunda temporada después y no antes de estrenarse, pero es que la plataforma era conocida por no cancelar series suyas por aquel entonces. El problema aquí es que llevaban acumuladas ya unas pérdidas de 200 millones de dólares solamente por culpa de 'Marco Polo', así que la plataforma de streaming llegó a un acuerdo con The Weinstein Co. para que la cosa se quedara allí.

'Seven Seconds'

Se vendió inicialmente como una antología en la que cada temporada presentaría y resolvería una historia diferente, contando además con el aliciente de ser la nueva serie de Veena Sud tras desarrollar el remake americano de 'The Killing'. Eso no impidió que Netflix optase por cancelarla y reconvertirla en miniserie apenas mes y medio de su estreno. Al menos en los Emmy dio una alegría a la compañía, pues Regina King se hizo con el galardón de mejor actriz en serie limitada.

'The Get Down'

La serie musical de Baz Luhrmann era carísima, estimándose un coste de 120 millones de dólares para los 11 episodios que se estrenaron a lo largo de dos tandas -fue la primera serie de Netflix que se lanzó de esa manera-. E funcionamiento fue tan malo como para que 'The Get Down' se convirtiera en la primera serie de la plataforma en ser cancelada tras una única temporada.