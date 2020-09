Netflix cancela 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia', la premiada serie se queda sin final y no tendrá temporada 2

Netflix ha decidido no continuar adelante con 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia', por lo que la serie, ganadora del Emmy al mejor programa infantil en la última entrega de estos galardones, no tendrá segunda temporada. La serie debía ser carísima de hacer a la compañía de streaming no le compensaba seguir con ella.

Estrenada en agosto de 2019, 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia' tuvo una entusiasta acogida crítica, con algunos llegando a decir que era incluso que la cinta clásica dirigida por Jim Henson y Frank Oz en 1982. Tanto tiempo sin noticias nunca es bueno, pero no sería la primera vez que Netflix renueva una serie sin anunciarlo públicamente hasta mucho después, pero no ha sido el caso.

El anuncio viene acompañado de un mensaje de Lisa Henson, CEO de Jim Henson Company y productora ejecutiva de la serie, confirmando las malas noticias y expresando su gratitud por haber podido hacer la serie:

Podemos confirmar que no habrá otra temporada de 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia'. Sabemos que los fans están deseando saber cómo concluye este capítulo de la saga 'Cristal Oscuro' y buscaremos formas de contar esta historia en el futuro. Nuestra compañía tiene un legado de crear ricos y complejos mundos que requieren técnicas innovadoras, excelentes artistas y una narrativa magistral. Nuestra historia también incluye producciones que permanecen, a menudo encontrando y aumentando su audiencia con el paso del tiempo, probando así una y otra vez que la fantasía y la ciencia ficción son géneros que reflejan mensajes eternos y verdades que siempre son relevantes. Estamos agradecidos a Netflix por confiar en nosotros para hacer esta ambiciosa serie, estamos profundamente orgullosos de nuestro trabajo en 'La era de la resistencia' y del aplausos que ha recibido por parte de los fans, los críticos y nuestros colegas, más recientemente con el Emmy al mejor programa infantil.

Habrá que estar atentos a ver si realmente cierran la historia que cuenta 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia' de otra forma, pero lo que está claro es que los fans de la serie de Netflix no van a recibir de buen grado su cancelación....

Vía | Gizmodo