Max cambia de rumbo, otra vez. La plataforma de Warner quiere volver a primar la calidad a la cantidad

El regreso al negro como nuevo color corporativo de la plataforma Max no es solo un cambio estético. También significa un nuevo cambio de rumbo en la plataforma de Warner Bros. Discovery, que parece haberse dado cuenta de que la gente prefiere calidad a cantidad.

Al parecer, hace unas semanas, la flor ejecutiva de la compañía se reunió en un hotel de Beverly Hills para debatir la situación con Max. Según The Wall Street Journal (vía Business Insider), tenían que afrontar una gran verdad: su servicio de streaming estaba pasando sin pena ni gloria, no era una imprescindible como Netflix o Prime Video y su apuesta por ser todo lo generalista que pudieran les había salido regular.

Las sensaciones eran esas: no eran diferentes y para no ser diferentes la gente prefería otras plataformas mucho más nutridas y veteranas. E, incluso en un terreno otrora identitario gracias a HBO como el nicho y la televisión de prestigio, Apple TV+ empezaba a resaltar más.

Para muestra, las estadísticas: según destaca Sigma Dos, en España Max es la cuarta plataforma de streaming en términos de penetración en la población española. Un top liderado por Prime Video (75 %) y Netflix (72,2 %) y seguido muy de lejos por Disney+ (31,8 %) y Max (29,6 %).

Cuéntame Max

"Lo que la gente quiere de nosotros en un mundo en el que ya existe Netflix y Amazon es aquello que nos diferencia", aseguró en la reunión el jefe de HBO y Max Casey Bloys. De esta manera, desde Warner parece que la nueva política es primar de nuevo la calidad frente a la cantidad y reforzar, de nuevo, la marca HBO y la plataforma en general como el lugar en el que ver "lo bueno".

Es algo que ya se fue viendo durante el año pasado. Algunas de las apuestas más potentes de ficción de Max pasaban de ser "Max Original" a "HBO Original" ('El Pingüino', por ejemplo). Un cambio de marca que parecía ser meramente estético (automáticamente había un barniz de "televisión de prestigio") pero que también hablaba de lo "serio" por así decirlo que se estaban tomando las cosas. De que querían apostar más por las series de calidad.

También tenemos otra cuestión: desde la fusión de Warnermedia con Discovery la cultura empresarial y la política de producción televisiva han cambiado muchísimo. En cuestión de meses, las cadenas de televisión perteneciente al grupo, a excepción de HBO (que es otra liga) y Cartoon Network/Adult Swim, han dejado de tener series propias. De hecho, eso es el grueso de lo que nos encontramos en Max en cuanto a ficción. También The CW (de la que es dueña en un porcentaje bastante bajo) ha restringido su ficción.

No podemos negar que también hay motivos económicos. Es en este contexto, añadiendo el factor de que la producción para terceros (o la venta de series a terceros), que ha ido haciendo Warner Bros. TV toda la vida, resulta bastante más rentable que la política "yo me lo guiso, yo me lo como" propia del mercado de streaming.

A corto plazo, parece que veremos a Max meter algo de tijera en esos terrenos que nunca han terminado de despegar: el contenido de no ficción y realities que venían más de la mano de Discovery. También parece que se verá afectado el contenido infantil y los deportes, ya de por sí habitualmente confinados a ser contenido adicional.

Como suele ocurrir, en unos tiempos tan cambiantes en torno al streaming muchas veces lo que se ha decidido en estos días se cambiará radicalmente en unas semanas, pero una cosa es verdad: Warner no ha sabido muy bien qué hacer con su plataforma prácticamente desde que decidió prescindir de HBO para la marca.

