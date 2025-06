La película de Batman que fue una locura pop en tonos neón y supo entender el verdadero espíritu del cómic

Hace tres décadas, en junio de 1995, llegaba a España una nueva versión del 'Caballero de la Noche' con el estreno de 'Batman Forever', una película que dejó una marca indeleble en la cultura pop por su estilizado exceso visual, una banda sonora icónica y un elenco que aún hoy genera debate.

A medio camino entre la oscuridad de Tim Burton y el colorido del cine de superhéroes moderno, la cinta dirigida por Joel Schumacher marcó un giro radical en el tono de la franquicia, apostando por un enfoque más pop, psicodélico y comercial.





En cuanto a las actuaciones, la película mostró un abanico de interpretaciones que dividieron al público y la crítica: Val Kilmer ofreció un Bruce Wayne contenido, casi melancólico, que contrastaba con la energía visual de la película. Aunque su versión de Batman fue a menudo opacada por los villanos, su interpretación fue apreciada por aportar una dimensión más emocional al personaje.

Jim Carrey, en la cúspide de su fama, convirtió a Enigma en una especie de caricatura hiperactiva, con claras influencias del Joker de Frank Gorshin en la serie de los 60, lo que le ganó tanto elogios como críticas por su tono desbordado. Tommy Lee Jones, por su parte, asumió el rol de Dos Caras con un histrionismo poco habitual en su carrera, lo que generó fricción incluso detrás de cámaras, ya que él mismo expresó su desprecio hacia el estilo de actuación de Carrey.

Nicole Kidman, como Chase Meridian, aportó glamour y presencia, aunque su personaje quedó limitado a ser interés romántico. Chris O'Donnell, por su parte, encarnó a un Robin juvenil y vengativo, en una actuación que intentaba equilibrar acción y drama familiar, con resultados desiguales.

Sin embargo, uno de los aspectos más recordados de la película es su atmósfera visual. Joel Schumacher transformó Gotham en una ciudad neón saturada de luces, esculturas colosales y arquitectura imposible. El director de fotografía Stephen Goldblatt y el diseñador de producción Barbara Ling (quien más tarde ganaría un Oscar por 'Érase una vez en Hollywood'') apostaron por una estética inspirada en los cómics de los años 50 y 60, fusionando expresionismo alemán con espectáculo noventero.

El vestuario, a cargo de Ingrid Ferrin y Bob Ringwood, también causó controversia por los famosos "pezones" en los trajes del murciélago, un detalle que desató debates pero que, sin duda, quedó grabado en la memoria del público.

Un blockbuster convertido en culto

La película costó aproximadamente 100 millones de dólares y recaudó más de 330 millones a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los éxitos de taquilla más importantes de ese año. Su banda sonora fue otro de sus grandes logros, con temas como "Kiss from a Rose" (ganó tres premios Grammy en 1996, incluyendo Canción del Año) de Seal y "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me" de U2, que dominaron las listas musicales y ayudaron a cimentar su identidad pop.

Curiosamente, 'Batman Forever' no recibió grandes premios en el circuito cinematográfico tradicional, pero sí fue reconocida por su impacto cultural y técnico. Obtuvo tres nominaciones al Óscar en categorías técnicas: Mejor Fotografía, Mejor Edición de Sonido y Mejor Sonido.

También fue nominada a múltiples premios MTV Movie Awards, ganando el de Mejor Villano gracias a la actuación desbordante de Jim Carrey. La película fue además uno de los grandes impulsores del marketing cinematográfico en la era moderna, con una línea de juguetes, vasos coleccionables de McDonald’s y una estrategia publicitaria que hoy parecería normal, pero que en los 90 fue pionera.

Treinta años después, 'Batman Forever' sigue siendo una película divisiva. Algunos la critican por alejarse del tono gótico y oscuro de sus predecesoras, mientras que otros la reivindican como una obra de autor con identidad propia dentro de un género que aún no se tomaba tan en serio.

Lo que nadie puede negar es que su estilo, su música, y su apuesta por lo excéntrico la convierten en un capítulo singular en la historia del murciélago en la gran pantalla: en una era en que el Batman cinematográfico se ha vuelto casi exclusivamente sombrío, 'Batman Forever' se mantiene como un raro experimento cromático que no temió brillar con luz propia.

Fotos de IMDB | Giphy

