David Fincher dirigirá a Brad Pitt en la secuela de 'Érase una vez en Hollywood' para Netflix, ¡con guion de Quentin Tarantino!

Si ayer me hubieran preguntado qué me parecería una secuela de 'Érase una vez... en Hollywood' producida por Netflix, habría contestado que una de las peores ideas que jamás he escuchado. Sin embargo, cuanto más conocemos de este proyecto sorpresa, más apetece acercarse a él: Netflix se ha gastado 20 millones de dólares solo en comprar el guion de Quentin Tarantino, y han decidido poner en las labores de dirección al mismísimo... ¡David Fincher! Es difícil que esto salga mal.

Érase otra vez

Nadie se esperaba esta noticia, pero The Playlist ha dejado caer la bomba esta noche: esta secuela de 'Érase una vez... en Hollywood' se convierte así en un proyecto único. Y no solo porque pase de director de alto nivel a director de alto nivel, sino porque pasa de Sony a Netflix. O lo que es lo mismo, de una major tradicional a servicio de streaming. No habrá problemas con el copyright, realmente: Tarantino negoció en su momento tener los derechos de la película después de unos años, y era porque, definitivamente, tenía algo en mente.

Según se cuenta, Brad Pitt volverá para interpretar de nuevo a Cliff Booth, y esto no debería pillarnos de nuevas. Al fin y al cabo, cuando Tarantino iba a hacer 'The movie critic' ya se dejó caer que Pitt volvería a hacer de su personaje una vez más. Además, Pitt y Fincher ya han colaborado juntos en 'Se7en' y 'El club de la lucha', y el actor es siempre su primera opción en todos sus proyectos (por ejemplo, según se sabe, rechazó el protagonista de 'The killer').

El periodista Rodrigo Perez, que es quien ha desvelado la exclusiva, afirma que esta es la evolución del guion que Tarantino escribió para 'The movie critic': aparentemente, descubrió durante su redacción que quería seguir escribiendo más y más sobre Booth, y acabó convirtiéndolo en una secuela pura y dura. Según se cuenta, la película costará unos 200 millones de dólares y se rodará en California este verano, porque nadie tiene tiempo que perder, así que podemos esperarla a mediados de 2026.

Es probable que te estés preguntando si Leonardo DiCaprio va a volver, y de momento las declaraciones son contradictorias, pero en The Insneider (donde han desvelado más de una vez rumores que han acabado siendo reales) han afirmado que así será. Lo mismo pasa con Margot Robbie, que ya ha dejado caer que está disponible si la necesitan. Solo queda esperar a ver qué sale de aquí, pero es muy difícil no tener las expectativas muy, muy altas. ¡Que empiece el rodaje!

