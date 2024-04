Quentin Tarantino cancela por sorpresa 'The Movie Critic' y tira a la basura años de trabajo. Su última película será otra y 'Kill Bill 3' vuelve a ser posible

Menudo giro más inesperado de los acontecimientos: Quentin Tarantino ha decidido tirar a la basura 'The Movie Critic', la que iba a ser la última película de su carrera. No están claros cuáles son los motivos, pero desde The Hollywood Reporter dejan claro que se ha convertido en la nueva adición a la larga lista de proyectos del cineasta que nunca llegaron a ver la luz.

Algo no encajaba

La cuestión es que el proyecto había evolucionado tanto que se había convertido en una película que iba a recuperar a Cliff Booth, el personaje interpretado por Brad Pitt en 'Érase una vez en... Hollywood', aunque no estaba claro si iba a ser una precuela o una secuela de dicho título.

Se ve que algo simplemente no terminaba de encajar y Tarantino ha decidido tirar a la basura la película. Lo curioso es que de no ser por las huelgas que hubo en Hollywood el año pasado, esto podría haberle jugado una mala pasada, pues el plan era rodar un día en agosto de 2023 para poder acceder a un crédito fiscal del estado de California por valor de 20,5 millones de dólares antes de ponerse en serio con ella ya a principios de 2025.

Entre otras cosas, esto vuelve a abrir la posibilidad a que Tarantino haga esa 'Kill Bill 3' con la que tanto ha coqueteado a lo largo de los años. Lo más probable es que eso no suceda -él mismo pareció descartarlo hace unos meses-, pero hasta ahora era directamente imposible si el director mantenía su promesa de que 'The Movie Critic' fuese su último largometraje. Ahora hay espacio para algo más y seguramente ni él sepa aún qué será.

Imagen: Jeff Kravitz

