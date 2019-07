Tarantino confirma que podría retirarse con 'Star Trek' y hacer "Pulp Fiction en el espacio"

Hace unas semanas, el incombustible Quentin Tarantino puso a su legión de seguidores ligeramente de los nervios al sugerir que 'Érase una vez en Hollywood' podría marcar el final de su carrera como director y suponer una retirada tras las cámaras que le permitiese despedirse en lo más alto. Pero, como suele decirse, donde hay luz, hay esperanza, y en este caso la fuente lumínica es ni más ni menos que 'Star Trek'.

El bueno de Quentin había sacado tiempo antes de estrenar su noveno filme hasta la fecha para sacarse de la manga una idea de largometraje calificado R centrado en el universo trekkie que Paramount recibió con los brazos abiertos y a la que dio luz verde para desarrollar. El proyecto sigue viento en popa y aún lleno de incógnitas, pero si hay algo que Tarantino tiene claro, es que será para adultos, o no será.

"No creo que sea para tanto, pero si voy a hacerlo, entonces tengo que hacerlo a mi modo. Si has visto mis nueve películas, más o menos sabrás que mi estilo es para adultos, y el único camino hacia ello es no tener ciertas restricciones. Es una parte integral. Creo que sería más controvertido si dijese que voy a hacer una película para todos los públicos y que fuese a encajar exactamente en el universo. Ese no soy yo. ¿Qué coño estoy haciendo? Quiero decir, ni siquiera lo hice con aquél episodio de CSI.

Mientras a Paramount le guste la idea y el guión, no tienen prácticamente nada de perder en lo que respecta a Star Trek. Deadpool demostró que puedes repensar estas cosas, hacerlas de un modo diferente. Así que, de verdad, incluso antes de que JJ supiese cuál era la idea, su sensación era, si quiere que sea una película para adultos, perfecto. Si quiere que sea 'Grupo salvaje' en el espacio, perfecto."

Con esto sobre la mesa, la gran cuestión ahora mismo recae en quién ocupará el asiento del director. Tarantino, trekkie declarado, aún no lo tiene muy claro, pero podría ser firme candidato a subirnos a bordo de la Enterprise en lo que podría ser una suerte de "'Pulp Fiction' en el espacio" —no sé a vosotros, pero a mi ya me la ha vendido con esa definición—.

"Voy a decir una cosa sobre 'Star Trek' que he estado esperando que dijese alguien antes. No sé si voy a dirigirla o no. Tengo que pensarlo, pero Mark escribió un guión muy guay. Me gusta mucho. Hay algunas cosas en las que tengo que trabajar, pero me gustó mucho.

Me irrita Simon Pegg. No tiene ni idea de nada de lo que ocurre y continúa haciendo comentarios como si supiese de qué va la cosa. En uno de los comentarios dijo algo en plan 'Bueno, mirad, no va a ser 'Pulp Fiction' en el espacio'. ¡Sí que lo es! Si lo hago, eso será exactamente lo que será. Será 'Pulp Fiction' en el espacio.

Ese aire a 'Pulp Fiction', cuando leo el guión, siento que nunca he leído una película de ciencia ficción que tuviese esta mierda. Y ellos dicen, lo sé, es por lo que queremos hacerla. Es, como mucho, única en su especie... Hay un componente gangster que queremos hacer con 'Star Trek' que funciona muy bien."

¿Significa todo esto que, en el caso de dirigirla, 'Star Trek' supondría su último adios a la dirección cinematográfica? Cabe recordar que Quentin Tarantino siempre ha sostenido que dirigiría 10 largometrajes; ni uno más, ni uno menos. Pero, ¿esta regla no escrita incluye propiedades intelectuales ajenas o sólo creaciones originales?

"Creo que tengo un vacío legal, si la idea es tener uno, y ese sería algo como 'Creo que 'Star Trek' no cuenta. Puedo hacer 'Star Trek'... pero obviamente tendría que terminar con una original'. Pero la idea de hacer 10 no tiene que ver con tecnicismos. Creo que si fuese a hacer 'Star Trek' debería comprometerme con ella. Es mi última película. No habría nada ambiguo en ello. No sé si voy a hacerlo, pero podría suceder."

No sé a vosotros, pero cuando se da tantas vueltas sobre un mismo tema, es que algo se está cociendo. No sé si habla mi intuición o mi devoción, pero me da que no tardaremos en escuchar al señor Tarantino anunciar que se pone a los mandos de la Flota Estelar de la Federación para brindarnos un viaje inolvidable con unos cuantos fucks de por medio.