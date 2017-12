Tarantino tiene una idea para una película de 'Star Trek' y J.J. Abrams está intentando hacerla realidad

Dicen que cuando el río suena, agua lleva. A finales de septiembre comentamos que Quentin Tarantino es muy fan de 'Star Trek' (la prefiere a 'Star Wars') y está interesado en dirigir una película de la saga. Aunque se encuentra trabajando en el que será su noveno film, aún sin título pero ya previsto para 2019, el realizador ha sacado tiempo para elaborar una idea para 'Star Trek'.

HollywoodReporter informa que Tarantino ha hablado con J.J. Abrams, director de dos de las tres últimas entregas y productor de la franquicia, y que la conversación ha llevado a crear una mesa de guionistas en Paramount Pictures. Tarantino se reunirá con estos escritores, imagino que expertos en 'Star Trek', para que comiencen a trabajar en un posible proyecto de largometraje a partir de las ideas del cineasta.

La noticia indica que Abrams sería productor de este proyecto y Tarantino se ha reservado la posibilidad de dirigirlo, lo cual supondría que dejaría el cine tras aportar su firma a la saga trekkie (ha declarado en más de una ocasión que va a retirarse con diez títulos). Suena extraño pero supongo que es posible, quizá le apetezca adentrarse en la ciencia-ficción, género que todavía no ha tocado. Por otro lado, me sorprendería mucho que Tarantino, cada vez más volcado en su labor como escritor, llevase a la gran pantalla un libreto elaborado en una mesa de guionistas...

Al hablar de su pasión por esta franquicia, Tarantino señaló dos episodios que considera ideales para ser adaptados a la gran pantalla: 'La ciudad al fin de la eternidad' ('The City on the Edge of Forever', el capítulo 1x28 de la serie original) y 'La Enterprise del ayer' ('Yesterday’s Enterprise', el 3x15 de 'La nueva generación'). No obstante, la información no sugiere que esté Tarantino esté pensando en llevar al cine la trama de algún capítulo sino que se le ha ocurrido una idea original. Tendremos que esperar un poco más para saber de qué se trata...

¿Y qué pasa con 'Star Trek 4'?

Para redondear la extraña noticia, este nuevo proyecto choca con otro que ya estaba en desarrollo en Paramount. Recordemos que hace más de un año, antes del estreno de 'Star Trek: Más allá' ('Star Trek Beyond', 2016), Abrams anunció que ya está escrito el guion de la siguiente entrega y confirmó el regreso de Chris Hemsworth a la franquicia tras su breve papel en el reboot de 'Star Trek' (2009). De momento, eso sigue parado.