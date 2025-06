Esta fabulosa película musical fue nominada al Oscar, se basa en hechos reales y acaba de estrenarse en Disney+: ‘A Complete Unknown’ es una sorpresa

El biopic musical actual está basando su éxito principalmente en la falta de imaginación, aplicando un repetitivo esquema que incide en la genialidad que vive el ascenso, la caída y luego el resurgir. Esto elimina casi cualquier aspecto característico que nos pueda acercar al artista o a su obra, aunque ayuda a forjar mitos.

Pero a muchos músicos no se les puede aplicar este molde narrativo, teniendo tanto un talento que destaca precisamente por salirse de lo común y también por querer preservar para sí mismos un aire enigmático. Es especialmente complicado en casos como el de Bob Dylan, motivo por el cuál es de agradecer que una película como ‘A Complete Unknown’ no intente dar explicaciones al misterio que no tiene.

Cómo se siente ser un desconocido

Una de las películas más destacadas de los últimos meses, que amasó un moderado éxito de taquilla y una potente aclamación a nivel industrial con ocho nominaciones a los últimos Premios Oscars. Timothée Chalamet trata de dar vida al aura de Dylan en esta cinta inspirada en su vida que dirige James Mangold y ya se puede ver en streaming a través de Disney+.

Recién llegado a la emergente escena de folk y canción de autor que prolifera en el Nueva York de los años sesenta, un ambicioso músico de Minnesota intenta hacerse hueco con canciones de protesta muy personales y refinadas. Dylan se convierte en un artista de gran éxito y un baluarte de la escena, pero todo este fenómeno le causará cierta incomodidad y una necesidad de liberarse explorando algo nuevo. Aunque le convierta en un Judas.

Si hubiera que hacer una película de público sobre alguien como Dylan, este es claramente el periodo en el que centrar la atención porque es donde se forja definitivamente su leyenda. El duelo por la creatividad y libertad artística dentro de una industria con ciertas necesidades, pero también un grupo de aficionados que tienen demandas muy específicas sin considerar lo reaccionarias que puedan ser. La clase de conflicto por la creación que fascina a Mangold desde hace un tiempo.

‘A Complete Unknown’: el misterio que vuela en el viento

Resulta curioso que alguien que implementó casi la plantilla del biopic musical hace dos décadas con ‘En la cuerda floja’ ahora intente trascenderla, pero sin dejar de hacer una historia accesible. La vía para ello es preservar a Dylan como enigma, no haciendo un estudio de personaje tan directo y sí fijarse en todos los principales artistas y personas tocados de cerca por esa extraña fuerza de la naturaleza que podía dar con un himno generacional en lo que uno se toma un café.

Tampoco esquiva la parte más insoportable que puede conllevar alguien tan enamorado de su propia mística y de querer quemar puentes con ánimo de encontrar nuevos caminos creativos. Es una exploración bastante madura que además aprovecha de maravilla los momentos musicales, los conflictos y un Chalamet fantástico para hacer algo digno de un periodo que podría haber dado algo muy perezoso.

