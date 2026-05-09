James Gunn se sincera sobre el agujero de guion más debatido de 'Superman'. "No entiendo por qué lo sabría"

Hay mucho que celebrar con la incorporación de James Gunn al universo DC. El cineasta de 'Guardianes de la galaxia' nos sorprendió el año pasado con su 'Superman' después de mucha expectación. El cineasta ya nos había demostrado con aterioridad de lo que era capaz de hacer en la competencia, pero aquí lograba superarse con una estupenda película del superhéroe por antonomasia que renueva las esperanzas en la marca y nos hace esperar con ganas próximas historias del personaje.

Eso no significa que la cinta esté exenta de errores y decisiones rarunas de guion, algunas de las cuales los fans se han encargado de sacar a la luz desde el estreno. El último debate encarnizado ha tenido que ver en realidad con uno de los debates más viejos con el personaje: la identidad de Superman. Dudar de la verosimilud de que nadie sepa que Clark Kent y Superman son la misma persona es una conversación trillada, pero aquí se concreta en otra duda razonable con la película. ¿Como es posible que Lex, que no solo le ve la cara de cerca sino que crea un clon a su semejanza, no conozca su identidad?

La respuesta más rápida a esta cuestión podría ser tan sencilla como "es una película basada en un cómic y no pasa nada porque de vez en cuando haga cosas tontorronas que no tengan mucho sentido". Claro que James Gunn, que es mejor friki que yo, ha dedicado una respuesta más concienzuda en redes.

"Lex no sabe quién es pero no sé cómo podría saberlo. A) Lex piensa que Superman es un alien sin relación con la Tierra que quiere dominar el mundo, así que no sé por qué asumiría que tiene una identidad secreta. B) Las Hipno Gafas son reales. Clark parece otra persona. C) Ser un genio en algunos campos (en el caso de Lex, genética, electroquímica, nanotecnología, física nuclear y cuántica, por nombrar algunos) no significa que seas un genio en todos los campos. Como muchos científicos (¡y artistas!) se le pueden pasar por alto cosas básicas".

La justificación tiene sentido y es posible que apacigüe al público objetivo, pero tampoco hay que descartar que sea algo que el cineasta se ha sacado de la manga y que genuinamente no se le haya ocurrido hasta que los fans se lo han señalado. Él mismo parece indicar al final de su comentario que lo pasó por alto, y además ya pasó otra cosa parecida con la tercera de 'Guardianes de la galaxia'. Película cuyo emotivo final, que muestra el reencuentro entre Peter y su abuelo, se afea un poco si pensamos que Quill ya visitó la Tierra con los Vengadores, y podría haber visitado allí a su familia si hubiese querido.

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