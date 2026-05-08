Los creadores de 'Witch Hat Atelier' desmienten una mentira que lleva años rondando al anime, y que hace más mal que bien: "Nos dieron muchísimo tiempo"

Aunque el manga de 'Witch Hat Atelier' de Kamome Shirahama se empezó a publicar en 2016, ha tardado casi diez años en estrenar su adaptación a anime. Además, el proyecto sufrió numerosos retrasos para cuidar mejor su acabado visual, porque desde BUG Films no querían dejarse nada en el tintero.
Es un anime que se ha ido haciendo a ritmo muy lento, pero no tanto como se está rumoreando.
No nos pasemos...
'Witch Hat Atelier' tiene un apartado visual espectacular, con una animación precisa y un estilo muy detallado que trata de replicar al máximo el estilo de Shirahama. El anime se anunció allá por 2022, y el que haya tardado tanto tiempo en estrenarse ha ido dando pie a muchos rumores sobre su producción, como que se ha tardado siete años en producir esta temporada de 12 episodios.
Así que, claro, a muchos fans les han saltado las alarmas y se han preocupado por el futuro de la serie. Porque si tan solo una temporada corta ha necesitado tantos años, la espera hasta los siguientes capítulos puede ser demencial. Pero Hiroaki Kojima, el productor del anime y presidente del estudio BUG Films ha querido aclarar estos rumores.
"A menudo me preguntan por el periodo de producción, y la verdad es que no puedo dar muchos detalles", escribió Kojima desde su cuenta de X. "Pero aquí hay un poco de información sobre detrás de las cámaras. La adaptación a anime se anunció en 2022, pero BUG Films no estuvo involucrada desde el principio. Gracias a un contacto, oficialmente nos unimos en 2023."
El anuncio de 2022 pudo ser el momento en el que desde la editorial Kodansha y el comité de producción de 'Witch Hat Atelier' se aprobó oficialmente la adaptación a anime. Pero es muy posible que a partir de entonces comenzase una competición entre varios estudios para ver quién se hacía con esa licencia tan jugosa, y que finalmente BUG Films se llevase el gato al agua.
"El periodo real de producción ha sido de unos tres años y medio. Y, aún así, de todos los títulos en los que he trabajado, este es en el que nos han dado más tiempo que en ninguno. Estoy muy agradecido a todo el mundo en el comité de producción", explicó Kojima.
Kojima también explicó que su estudio se fundó en 2021, así que no podrían haber estado tanto tiempo trabajando en la serie. 'Witch Hat Atelier' es sin duda su proyecto más grande hasta la fecha, y los retrasos han merecido la pena, viendo el éxito que está cosechando.
Por ahora no se ha confirmado una segunda temporada, pero viendo la buenísima acogida que está teniendo no debería sorprendernos si su anuncio no se hace demasiado de rogar. Y respecto a los tiempos de espera, quizás ahora que en BUG Films le han pillado el tranquillo a 'Witch Hat Atelier' y no tienen otros grandes proyectos por delante, puedan salir adelante con más soltura. Por lo menos, parece que no tendremos que esperar siete añazos entre temporada.
