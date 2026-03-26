'Witch Hat Atelier' es absolutamente mágica. Ya he visto el inicio del anime y es una cita imprescindible para los fans de la fantasía

Desde que se anunció allá por 2022, el anime de 'Witch Hat Atelier' nos ha tenido a verlas venir y acumulando retraso tras retraso. Sus responsables tenían una buena razón: no quería comprometer la calidad al adaptar el exitoso manga de Kamome Shirahama.

Y ahora que ya he podido ver los dos primeros capítulos, creo que la espera ha merecido completamente la pena.

El secreto de la magia

'Witch Hat Atelier' es una historia de fantasía ambientada en un mundo en el que la magia y los pegasos son algo natural. Coco es hija de una costurera y ha soñado con ser hechicera desde que era muy pequeña, pero por desgracia ha nacido sin poder mágico y se había resignado a tener una vida ordinaria, muy a su pesar.

Un día un mago llamado Qifrey llega al taller de su madre, y cuando Coco ve a escondidas cómo este lanza un hechizo descubre un secreto que casi nadie conoce, que la magia se hace y no nace de la nada. Entonces Coco empieza a practicar sus propios hechizos sin supervisión...Y la cosa se va de madre, por lo que es catapultada al mundo de los magos para aprender a controlar sus nuevas habilidades.

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El anime de 'Witch Hat Atelier' tiene un comienzo fantástico, y que consigue que desde el primer momento te enternezcas y encariñes con Coco como protagonista. Nos envuelve poco a poco en este cuento de fantasía, de apariencia bucólico pero que tampoco tiene miedo de volverse turbio cuando le toca, y promete que se va a ir volviendo más oscuro según avance la historia.

Aún así, consigue equilibrar de miedo todos sus elementos, sabiendo jugar con la mirada inocente de una niña en un mundo nuevo que la fascina. A nivel visual 'Witch Hat Atelier' es una absoluta delicia, que además ha traído de miedo a la vida el intrincado estilo de Shirahama.

Al frente del anime tenemos a Ayumu Watanabe, el director de 'Los niños del mar' y 'Komi-san no puede comunicarse', y se nota que ha sabido traer su experiencia a un estudio tan joven como BUG FILMS para conseguir un resultado impresionante. El mundo de 'Witch Hat Atelier' rebosa magia, con una luz preciosa y unos escenarios detalladísimos y coloridos que se prestan de miedo a este tipo de historia.

La animación de los personajes es natural y expresiva, muy cuidada, con los puntos justos de exageración. Si 'Witch Hat Atelier' mantiene este buen nivel, desde luego se va a posicionar como una de las mejores series del año, pero yo ya sé que va a ser una de mis citas imprescindibles a lo largo de esta primavera. El próximo 6 de abril arranca en Crunchyroll, donde podremos seguirla semana a semana en simulcast.

Si ya nos gustaron 'Frieren: Beyond End's Journey' y 'Tragones y mazmorras', ahora 'Witch Hat Atelier' llega para completar el trío de animes fantásticos con una historia intrigante y emocional. Narrada con una sensibilidad preciosa y con un acabado visual de alto nivel que se quiere medir cara a cara con los animes más explosivos recientes.

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