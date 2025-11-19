6 explosivos animes de fantasía de 2025 que ver en streaming con hechicería, criaturas mágicas, grandes batallas y dosis extra de isekai

Este 2025 ha sido espectacular en cuanto a anime y han venido unas cuantas series de género fantástico pisando bien fuerte. Entre otras tantas, hemos visto los esperados regresos de 'Kimetsu no Yaiba' y 'Chainsaw Man' en el cine, pero en cuanto a nuevas series también hemos tenido unos cuantos animes que pueden ser ideales si veníamos buscando nuestra dosis de fantasía.

The Water Magician

De manera inesperada 'The Water Magician' se ha convertido en uno de los animes más populares de Crunchyroll e incluso ha llegado a superar a 'Solo Leveling'. Es la historia de Ryo, un joven japonés que muere y se reencarna en un mundo de fantasía, y gracias a una animación encantadora ha tenido pendientes a los fans toda la temporada.

Al final, Ryo solo quiere una vida tranquila, pero es empujado a una vida de aventuras con sus descomunales poderes de magia de agua.

Disponible en Crunchyroll

Lord of Mysteries

Otra serie que ha triunfado este año ha sido 'Lord of Mysteries', un donghua (anime chino) con un universitario que termina en un mundo steampunk similar a la Inglaterra victoriana. Aunque ahora poderes y se forma un extraño culto alrededor de su persona, aunque él solo intenta buscar el camino de vuelta a casa.

Con una animación que ya ha encandilado a los fans, fantasía oscura y terror lovecraftiano para tenernos pegados a la pantalla.

Witch Watch

'Witch Watch' es una encantadora comedia romántica que une fantasía urbana, folclore mitológico... ¡y brujas! Una mezcla que funciona de maravilla y que además te saca la sonrisa si buscamos algo ligero y que nos alegre el día. Aquí tenemos a Nico Wakatsuki, una bruja que acaba de terminar su entrenamiento y se muda a casa de Morihito Otogi.

Y es que Morihito no solo es su amigo de la infancia. También es un oni destinado a convertirse en su familiar, y Nico lleva años enamorada de él.

Disponible en Netflix y en Crunchyroll

Tougen Anki

Otro genial estreno de fantasía de este año ha sido 'Tougen Anki: Legend of the Cursed Blood', que nos da acción, aventuras y fantasía oscura para para un tren.

En este caso tenemos a Shiki Ichonose, un adolescente un poco rebelde que vive con su padre adoptivo Tsuyoshi, y su vida cambia por completo cuando descubre que es un Oni. Por si fuera poco, Tsuyoshi es en realidad un antiguo cazador de los de su especie, pero lo dejó todo para cuidar de él, y ahora Shiki se encuentra metido de lleno en un conflicto que lleva años en pie.

Disponible en Netflix

Zenshu

MAPPA dejó de lado los animes más oscuros para traernos a principios de año 'Zenshu', un curioso isekai centrado en una animadora arrastrada a un mundo de fantasía.

Con una historia encantadora y una animación resultona nos metemos en la historia de Natsuko Hirose, que cuando muere por culpa de una intoxicación alimenticia despierta dentro de una de sus películas favoritas de la infancia. Y con su conocimiento de la trama (y sus nuevos poderes) puede evitar las desgracias que la obsesionan desde que era una niña.

Disponible en Crunchyroll

Twisted Wonderland

El estreno de 'Twisted Wonderland' era uno de los más esperados por los fans del manga y el popular video juego. Un isekai que arrastra a un adolescente japonés a una escuela de magia donde abundan las intrigas y las luchas internas por el poder.

Aunque resulta que la escuela en la que termina Yuu está inspirada en escenarios y personajes de los villanos clásicos de Disney, un giro que promete tener enganchados a los adeptos de la Casa del Ratón.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2025... hasta ahora

En Espinof | Estos 4 animes cumplen 30 años en 2025 y siguen siendo una maravilla. Dónde ver en streaming algunos de los mejores clásicos de los años 90



