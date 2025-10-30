Un estudiante de Tokio en la escuela de villanos de Disney. 'Twisted Wonderland', un peculiar anime isekai al que le costará enganchar a los fans del género

'Twisted Wonderland' es uno de los proyectos más curiosos con los que en Disney han invadido el mundo de los videojuegos y el manga. Empezó como un videojuego para móviles ideado por Yana Toboso, la creadora de 'Black Butler', que sacó músculo para hacerse cargo de la historia principal y los personajes y trasladar la magia de Disney al terreno de los isekai.

Después vino el manga y ahora, siguiendo el curso natural, llegamos al anime de 'Twisted Wonderland', que acaba de estrenarse en Disney+ y nos adentra en una escuela de magia un poco peculiar.

Empieza el curso

Arrancamos con Yuuken Enma, un estudiante japonés bastante normalito con las preocupaciones de un chaval de su edad. Su mayor ambición es defender el honor de su instituto en el inminente torneo de kendo local, pero lo que no sabe es que es el protagonista de un anime isekai y está a punto de terminar derechito en otro mundo.

Así es como acaba en Night Raven College, una escuela de magia del mundo de Twisted Wonderland. Solo unos pocos pueden estudiar en esta academia tan elitista y nadie sabe cómo un humano ha terminado allí, aunque Yuu pronto se ve envuelto en las intrigas y rifirrafes de la escuela mientras trata de volver a casa.

En enfoque de 'Twisted Wonderland' es bastante curioso, porque toma inspiración en algunos de los villanos más icónicos de Disney como la Reina de Corazones o Scar y los traslada a los tropos habituales del anime. En especial, del género isekai con un protagonista que se traslada a otro mundo y de los animes de instituto con politiqueo.

Aunque, por desgracia, en un panorama tan copado de anime isekai como el que tenemos ahora mismo, a 'Twisted Wonderland' le va a costar despegar y enganchar a los fans del género. Al menos a los que llegan de nuevas, porque el manga y el videojuego ya vienen acompañados de un fandom muy potente que van a mirar cada detalle con lupa, y también tienen que saber contentarlos.

Por ahora el primer episodio ha empezado con una premisa intrigante, aunque genérica, y ya ha presentado a varios personajes con mucho potencial. Sí, son arquetípicos y ya con este primer episodio nos podemos ir viendo por dónde van a ir los tiros con algunos (incluyendo el buen bait de tensión romántica entre dos muchachitos protagonistas).

Yumeta Company y Graphinica, que ya han trabajado juntos en 'Record of Ragnarok', se han encargado de la animación de 'Twisted Wonderland' con un acabado bastante resultón. Especialmente con un diseño de personajes muy atractivo y un genial uso del color, que ya nos viene dejando algunas referencias a los personajes y escenarios de Disney... Aunque, por desgracia, tampoco hemos llegado a ver ninguna escena con un despliegue en el que los estudios se luzcan del todo con la animación.

La serie se podrá ver semana a semana en Disney+, y es de agradecer que ya desde el principio incluya varias opciones de doblaje y se hayan empezado a doblar los animes de la plataforma en castellano. Y es que en Disney están apostando fuerte por 'Twisted Wonderland' y el anime tiene tres temporadas confirmadas, así que esperemos que a pesar de un inicio un tanto descafeinado la cosa vaya mejorando.

