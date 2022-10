Qué es un "isekai" y cuáles son los mejores animes del género que se pueden ver en streaming

Niñas que se caen por una madriguera de conejo, o que se cuelan a través de un armario... y ¡Zas! De repente están en otro mundo, lleno de magia y muy diferente al suyo propio. El concepto en sí no es nuevo, pero desde juego en Japón lo han convertido en un género fantástico muy, muy rico y que ha dado lugar a toneladas de historias para todos los gustos a través de novelas, manga, animes e incluso videojuegos.

El género "isekai" parte de ese inicio: uno o varios personajes que son transportados a un mundo muy diferente, ya sea de fantasía, un mundo virtual, o incluso en otro momento temporal o un universo paralelo. Allí deben aprender a sobrevivir, muchas veces a utilizar sus nuevos poderes, y también vamos descubriendo más de este extraño mundo a través de los ojos de nuestros protagonistas.

Aunque cada historia del género tiene sus propias peculiaridades, muchas veces nos encontramos con un protagonista que es de lo más corriente en su mundo, pero que se convierte en un autentico as gracias a cosas normales como cocinar o escribir, por tener el pelo de un color concreto, o incluso porque se convierte en un héroe elegido por casualidad.

Tampoco es igual la manera en la que se llega a este mundo, ya que a veces simplemente nos podemos ver transportados a él o el protagonista muere y se despierta reencarnado en esta otra dimensión. Esta última situación cada vez se da más, y una de las formas más comunes de morir es atropellado por un camión, tanto que ya se ha convertido en un meme incluso dentro de los animes.

Por las razones que sean, las últimas temporadas de anime nos han dejado una avalancha de isekais, que parecen estar cada vez más de moda y cada vez retuercen más las bases del género. Protagonistas que se convierten en espadas, o en máquinas expendedoras (no es broma), y realmente en cualquier cosas que se nos ocurra.

Si no sabemos por dónde empezar con el género isekai, aquí os dejamos algunas sugerencias para ver en streaming. Por desgracia, faltan algunas joyas como 'InuYasha' o 'The Vision of Escaflowne', así que antes de que alguien salte al cuello: no nos las olvidamos, es que en este momento no están disponibles en ninguna plataforma... Ahora bien, las que sí que podéis ver, son todas estas.

'Digimon Adventure'

Este es un clásico, y seguramente uno de los primeros isekais que vimos sin siquiera saber que lo era. La historia comienza en un campamento de verano, donde un grupo de niños son transportados al Mundo Digital.

Cada uno de ellos ahora tiene un pequeño dispositivo y descubren que tienen su propio Digimon, quienes les acompañaran durante su viaje para proteger el mundo digital de las fuerzas que buscan destruirlo.

Disponible en Crunchyroll.

'The Devil is a Part-Timer!'

'The Devil is a Part-Timer!' es una de las series más divertidas de la lista, y también nos ofrece un pequeño girito de tuerca a las bases. En lugar de un protagonista de nuestro mundo transportado a otro, tenemos al rey demonio Satan, que tras perder en un combate desastroso termina directamente en Tokio.

Así que Satan y su general Alciel terminan tomando una apariencia humana y trabajando en una cadena de comida rápida a tiempo parcial.

Disponible en Crunchyroll.

'Thermae Romae Novae'

Otra serie que le pega una pequeña vuelta al género y que fue una de las mejores sorpresas de la temporada de primavera pasada, y es que 'Thermae Romae Novae' tiene un protagonista muy peculiar: un arquitecto de termas romanas.

Sin saber muy bien cómo, Marcus a veces es transportado de la Antigua Roma al Japón moderno, donde se maravilla de la tecnología puntera de la que gozan los baños japoneses, lo que le inspira para tratar de mejorar sus propias creaciones.

Disponible en Netflix.

'KonoSuba'

'Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!' normalmente queda abreviado simplemente como 'KonoSuba', aquí entramos de vuelta en un anime isekai más de manual. Kazuma Satō es un chico bastante introvertido que muere al salvar a una chica de ser atropellada. Eso sí, despierta inmediatamente en un mundo paralelo lleno de elementos de MMORPG, donde forma equipo con un grupo de aventureros para derrotar al rey demonio.

Disponible en Netflix.

'That Time I Got Reincarnated as a Slime'

Satoru Mikami es un oficinista de Tokio con una vida muy sencilla y monótona, quien después de ser acuchillado, se despierta en otro mundo reencarnado en un limo. Vale, la premisa igual no parece muy prometedora, pero Satoru descubre que tiene una habilidad que le permite devorar lo que sea y copiar sus habilidades y aspecto... así que cuando devora a un poderosísimo dragón, Satoru gana una habilidades que se salen de la escala.

Disponible en Crunchyroll.

'Belle'

'Belle' es la propuesta más reciente de Mamoru Hosoda, que nos plantea un giro de tuerca a la historia de 'La bella y la bestia' en un mundo digital. Aunque Suzu Naito no termina completamente absorbida por esta otra dimensión, gran parte de la historia se desarrolla en U, donde la adolescente se convierte en Belle y maravilla a todos con su voz.

Cuando entra en escena un ser monstruoso conocido como "la Bestia", Suzu y su amiga Hiroka intentan averiguar quién se oculta detrás de este avatar.

Disponible en Movistar+

'The Rising of the Shield Hero'

Esta serie se ha convertido en un clásico instantáneo dentro del género isekai, y uno de los mejores ejemplo modernos. Naofumi Iwatani y otros tres chavales son trasladados desde Japón a otro mundo para convertirse en cuatro héroes legendarios, cada uno equipados con un arma muy especial.

Naofumi recibe un escudo, y como no tiene demasiada experiencia ni carisma, termina su aventura con el pie torcido y muchísimas dificultades por delante antes de poder convertirse plenamente en el Héroe del Escudo.

Disponible en Crunchyroll.

'El niño y la bestia'

Otra joya de Mamoru Hosoda que se centra en Ren, un niño muy solitario que vive en Tokyo y que acaba de perder a su madre. Ren deambula por las calles de Shibuya y un día cruza la frontera con un reino fantástico paralelo, donde conoce a una bestia llamada Kumatetsu y ambos se hacen amigos rápidamente.

Disponible en Filmin.

'Restaurant to Another World'

El restaurante Nekoya está ubicado en una esquina corriente de Tokio, con la mayoría de los platos saliéndose de la cocina japonesa. Aunque no lo parezca es un lugar muy especial, ya que durante los sábados las puertas del restaurante conectan con otro mundo y sirve a unos clientes muy muy peculiares.

Más allá de mostrarnos aventuras emocionantes y todo tipo de monstruos, 'Restaurant to Another World' es prácticamente un slice-of-life de fantasía, que nos muestra el día a día de este restaurante tan fuera de lo común.

Disponible en Crunchyroll.

'Nobunaga Concerto'

Volviendo a casa desde la escuela, un joven llamado Saburo es transportado al siglo XVI, en plena era Sengoku japonesa. Allí conoce al legendario Oda Nogunaga, que resulta ser clavadito a él.

Nobunaga tiene una salud malísima y está un poco cansado de su posición, así que le pide a Saburo que le sustituya, con lo que Saburo debe de asegurarse que todos los eventos históricos pasen como deben para poder volver a su propia época.

Disponible en Crunchyroll.

'El viaje de Chihiro'

No se podía quedar fuera 'El viaje de Chihiro', que también tiene muchísimos elementos de un buen anime isekai y que sin duda es uno de los grandes clásicos de Studio Ghibli y una de las mejores películas de anime de la historia.

La trama sigue a Chihiro, que termina en el mundo de sus espíritus y debe trabajar en una casa de baños para poder volver a su propio mundo junto con sus padres. Más allá de conseguir poderes espectaculares, Chihiro aprende a navegar a través de este nuevo mundo y conocer mejor a sus habitantes, aunque también sana varias viejas heridas.