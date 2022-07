'Spy x Family', 'Kaguya-sama: Love Is War' y los otros 8 mejores animes de primavera que se pueden ver en streaming

La primavera se ha pasado volando, aunque no nos podemos quejar del todo porque estos tres meses nos ha dejado bastantes series de anime que merece la pena tener localizadas. Además del regreso de varios animes con nuevas temporadas, también se han colado algunos nuevos títulos con sabor vintage y un par de novedades muy interesantes.

Gracias al streaming hemos podido seguirlas según se estrenaban a nivel mundial en simulcast, y los animes de primavera nos han dejado mucho humor, romances pastelosos, fuertes dosis de acción y viajes fantásticos a otros mundos. Si nos ponemos a enumerar todo lo que se ha estrenado durante la temporada nos pueden dar las uvas, así que vamos a centrarnos en 10 series imprescindibles que nos ha dejado la temporada de primavera en 2022.

'Tiger and Bunny 2'

La segunda temporada de 'Tiger and Bunny' tardó lo suyo en llegar peo finalmente aterrizó directamente en Netflix en abril para alegrarnos la primavera. Este peculiar anime de superhéroes nos lleva a una ciudad futurista llena de héroes que luchan día a día contra el crimen, aunque patrocinados por grandes corporaciones. Kotetsu T. Kaburagi, conocido como "Wild Tiger", tendrá que empezar a trabajar junto al novato Barnaby Brooks Jr., alias "Bunny"... y claro, es un anime de Sunrise, así que podéis esperar mechas y muchísima acción.

Disponible en Netflix.

'Tomodachi Game'

Antes de que explotara 'El juego del calamar', el manga de 'Tomodachi Game' ya nos mostró qué ocurre cuando encierras juntas a un grupo de personas y les haces participar en un juego para saldar sus deudas. Este thriller psicológico por fin recibió su propia adaptación a anime, que gira alrededor de cinco adolescentes que deben pasar una serie de pruebas si quieren recuperar los fondos escolares que les han robado... aunque pronto descubren que hay mucho más en juego que el dinero.

Disponible en Crunchyroll.

'Komi-san no puede comunicarse'

'Komi-san no puede comunicarse' ('Komi-san wa Komyusho Desu') es una de las comedias románticas más divertidas y adorables que nos podemos echar a la cara ahora mismo en cuanto a animes, y la segunda temporada está a puntito de terminar. La serie se centra en Shoko Komi, quien sufre una ansiedad social paralizante que le impide formar relaciones con nadie a su alrededor, hasta que entra en juego su compañero Hitohito Tadano, el único que la entiende y quien se compromete a ayudarle a tener 100 amigos.

Disponible en Netflix.

'Love After World Domination'

¿Qué pasa cuando un superhéroe y una supervillana se enamoran? Esta es la base de 'Love After World Domination', una comedia romántica de superhéroes que acaba de cerrar su primera temporada. Fudo Aikawa y Desumi Magahara se han enamorado, pero deben mantener su romance en secreto mientras lidian con sus respectivas responsabilidades en organizaciones que se odian a muerte.

Disponible en Crunchyroll.

'Kaguya-sama: Love is War'

'Kaguya-sama: Love is War' acaba de cerrar su tercera temporada, aunque parece que el anime todavía no ha terminado del todo. Este divertido "slice of life" de instituto se centra en Miyuki Shirogane y Kaguya Shinomiya, quienes son unos estudiantes modelo y están enamorados en secreto. Todo el mundo piensa que serían una pareja perfecta, pero son demasiado orgullosos para admitirlo así que empiezan una competición secreta para hacer que el otro se declare primero.

Disponible en Crunchyroll.

'Spriggan'

Este anime de acción ha llegado con los últimos coletazos de la temporada para dejarnos un regusto de. ' Spriggan ' sigue las aventuras de, un agente especial que viaja por todo el mundo tratando de recuperar artefactos muy poderosos de una civilización perdida. Cada episodio se centra en una misión diferente y nos lleva una caza del tesoro llena de combates y organizaciones secretas enfrentadas.

Disponible en Netflix.

'Thermae Romae Novae'

Esta primavera también se estrenó un anime iseakai muy curioso, ya que se saltaba algunas convenciones del género y nos mostraba cómo un ciudadano de la antigua Roma viaja accidentalmente al Japón contemporáneo. 'Thermae Romae Novae' nos presenta a Lucius, un arquitecto de termas que hace lo imposible por mejorar sus creaciones y trata de sacar el máximo partido posible a sus inesperados viajes por el espacio-tiempo.

Disponible en Netflix.

'The Rising of the Shield Hero'

De un isekai pasamos a otro, aunque este es más similar a lo que podemos estar acostumbrados. 'The Rising of the Shield Hero' ya lleva dos temporadas y sigue a Iwatani Naofumi, un otaku al uso que un día es transportado a un mundo de fantasía y se convierte en el Héroe del Escudo. Naofumi está destinado a ser un gran héroe y luchar junto a los otros tres Héroes Cardinales, pero a los pocos días de comenzar su aventura, su grupo de aventureros le traicionan y pierde la poca dignidad que le quedaba.

Disponible en Crunchyroll, donde próximamente también será una de las primeras series dobladas al castellano en la plataforma.

'Deaimon: Recipe for Happiness'

Este anime slice of life con un puntito de drama se desarrolla en una pastelería tradicional japonesa, así que no os sorprenda si os deja con hambre. La historia arranca cuando Nagomu Irino regresa a casa después de que su padre caiga enfermo y le pida que tome las riendas del negocio familiar. Nagomu lleva más de 10 años fuera y sueña con formar un grupo de música, pero aparta sus sueños para volver con su familia.

Lo que pasa es que en el tiempo en el que ha estado fuera una niña de diez años llamada Itsuka Yukihira ha sido acogida por la familia después de ser abandonada... y la niña declara que está lista para convertirse en la verdadera heredera del negocio.

Disponible en Crunchyroll.

'Spy x Family'

En la lista no podía faltar 'Spy x Family' después del bombazo que ha supuesto. Este divertido anime de comedia y espías gira alrededor de una familia encantadora, aunque todos los miembros guardan un secreto y viven juntos porque les conviene. La madre es una asesina a sueldo, el padre es un espía infiltrado en territorio enemigo, y la hija es una telépata. Con un regusto a películas de espías clásicas, mucho humor y las dosis justas de adorabilidad, se acaba de cerrar la primera parte del anime, aunque 'Spy x Family' regresa en otoño con nuevos capítulos.