'Spy x Family' lanza el tráiler de la segunda mitad del anime: nuevas amenazas esperan a los Forger a su vuelta en octubre

Ya hemos llegado al final de la primera parte de 'Spy x Family', y la espera hasta los nuevos capítulos se va a hacer larguísima. Mientras llega la ansiada temporada de otoño con su impresionante parrilla, ya se ha dejado ver un primer tráiler de la segunda mitad de la temporada que nos adelanta que las cosas se van a complicar un poquito más.

Comienza la siguiente misión

La primera temporada serie de anime en total tendrá 25 episodios que se han dividido en dos tandas, seguramente para dar más tiempo a los estudios de animación y también para liberar la parrilla durante unos meses. Los 13 capítulos que quedan se emitirán a partir de octubre con los estrenos de otoño, aunque todavía no se ha fijado un día concreto.

'Spy x Family' por ahora ha dejado el listón muy alto con sus primeros episodios y ya está valorada como una de las mejores series de anime, con lo que la segunda mitad de la temporada va a tener que mantener este buen ritmo. El primer teaser ya nos va adelantando que hay nuevas misiones por delante, incluyendo un posible ataque terrorista y un nuevo enemigo a la vista como mínimo... Así que ni un día de descanso para Twilight.

El final de la primera temporada también nos dejó con un pequeño cliffhanger sin resolver con la posibilidad de incluir a un nuevo miembro a la familia, y parece que no nos vamos a quedar con las ganas. Pero mientras tanto y para no dejarnos del todo con las ganas, la cuenta oficial del anime también ha compartido una ilustración con los Forger para celebrar el final de la primera tanda de capítulos.

El anime está alcanzando poco a poco al manga de Tatsuya Endo pero todavía queda material por adaptar. Todavía no se ha anunciado oficialmente una segunda temporada de 'Spy x Family', pero viendo el éxito arrollador que ha tenido la primera no habría que sorprenderse mucho si se confirma. Eso sí, es muy posible que tengamos que esperar bastante entre temporadas para dar mas tiempo al manga y no alcanzarlo totalmente.

'Spy x Family' se centra en la familia Forger, donde todos los miembros tienen una identidad secreta que ocultan al resto. El padre, Loid, es el realidad un espía de una nación enemiga conocido también como Twilight. La madre, Yor, es una letal asesina a sueldo, y la hija, Anya, es una telépata y la única que está al tanto de las vidas secretas de sus padres.