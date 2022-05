'Boku no Hero Academia', 'Mob Psycho 100' y muchas más series: el próximo otoño promete ser una de las temporadas de anime más potentes en años

La temporada de invierno de anime fue toda una fantasía que nos dejó con una buena ristra de series espectaculares, especialmente con el "no-final" de 'Shingeki no Kyojin' y la segunda temporada de 'Kimetsu no Yaiba'.

La actual temporada de primavera se está planteando como una buena sucesora, pero es que lo que se nos viene encima para la temporada de otoño promete ser de aúpa con el retorno de varios de los animes más grandes del momento y el estreno de varias series nuevas llenas de potencial.

El regreso de los grandes

El próximo octubre va a venir cargado de una parrilla de estrenos bien apretada. No todas las series han confirmado el día específico en que retomarán la emisión, pero si se ha anunciado la ventana para ese mismo mes, o incluso para finales de septiembre.

Otoño va a marcar el regreso de varias de las series más potentes de los últimos años y hay muchísima expectación alrededor. Después de un año desde el final de la quinta temporada, vuelve 'Boku no Hero Academia' con un nuevo arco argumental que promete muchísima acción.

También regresa 'Mob Psycho 100' con su tercera temporada, y 'JoJo's Bizarre Adventure' parece que también saldrá de su larguísimo hiato con una nueva tanda de capítulos de 'Stone Ocean' en Netflix. La temporada de otoño marca además el retorno del anime de 'Bleach' con 'Bleach: Thousand-Year Blood War', una nueva serie que adaptará un arco muy concreto del manga.

Por si esto fuera poco, 'Spy x Family' estrenará la segunda mitad del anime en otoño para que nos quedemos sin los Forger, y también veremos el regreso de 'Golden Kamuy', 'To Your Eternity' y 'Uzumaki'.

Nuevas caras en el ruedo

No podemos vivir solo de continuaciones, y es que además durante la temporada de otoño van a llegar nuevos estrenos muy esperados. Especialmente dos de las nuevas series más anticipadas del año llegarán en principio en octubre.

Las expectativas con 'Chainsaw Man' están muy altas, especialmente sabiendo que MAPPA ('Shingeki no Kyojin, 'Jujutsu Kaisen') han desarrollado la animación. Otra de las series que se están haciendo de rogar es 'Blue Lock', que recientemente ha confirmado su ventana de estreno para otoño.

Y no es exactamente una cara nueva, pero otoño marcará el regreso de Lamu a la pequeña pantalla con el estreno del nuevo anime de 'Urusei Yatsura'... Y para seguir con la nostalgia, regresa también nuestra franquicia favorita de robots gigantes con 'Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury'.