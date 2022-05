'Blue Lock' dispara a portería: primer tráiler del anime de deportes, que confirma su fecha de estreno para 2022

El anime de 'Blue Lock' ha ido dejando pinceladitas con pequeños teasers durante estos últimos meses, pero por fin se ha podido ver un primer trailer completo de la serie y se ha confirmado la fecha de estreno para este mismo año.

Un entrenamiento fuera de lo común

La adaptación a anime de 'Blue Lock' se ha hecho de rogar, y aunque con los primeros avances parecía que íbamos a tener que esperar hasta el año que viene, finalmente se ha confirmado que el anime se estrenará en otoño de 2022.

Todavía falta por concretar el día, pero ya se ha fijado el estreno para la temporada de otoño, con un lanzamiento muy posible para octubre. El mes va a estar muy cargadito de estrenos, pero con la llegada de nuevas temporadas de otras series como 'Boku no Hero Academia' y 'Mob Psycho 100' es muy posible que el estudio no quiera quedarse demasiado atrás en la competición.

Este trailer completo nos da un mejor vistazo a la animación que ha preparado 8bit, quienes son más conocidos por el anime de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Suraimu Datta Ken'). Por ahora el anime de 'Blue Lock' luce bastante bien con este nuevo avance, que también nos permite por fin ver a los protagonistas en su salsa.

'Blue Lock' adaptará el manga de deportes de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura, que se publica en la Weekly Shōnen Magazine de Kodansha desde 2018. La historia arranca justo tras la eliminación del equipo de fútbol japonés en la Copa del Mundo de FIFA en 2018. Para ponerse las pilas de cara al mundial de 2022, la Unión Japonesa de Fútbol ficha a Ego Jinpachi, un nuevo entrenador con un plan muy ambicioso.

Su plan para que Japón triunfe en el campo se basa en Blue Lock, un régimen de entrenamiento exhaustivo diseñado para crear al mejor y más egoísta goleador de todos los tiempos. Tras haber fallado a su equipo en un partido decisivo, Isagi Yoichi se alista en el programa para convertirse en el mejor jugador del mundo.