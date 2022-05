'Boku no Hero Academia': todo lo que sabemos sobre las nuevas OVAs de la serie de anime

La temporada 6 de 'Boku no Hero Academia' está al caer con los estrenos de otoño, y aunque todavía no sabemos mucho sobre qué podemos esperar de estos nuevos capítulos tenemos dos OVAs por delante para ir calmando la sed y las ganas de más anime.

Este verano se estrenan dos episodios especiales, y ya hemos podido ver un primer poster y se han confirmado más detalles sobre el primero de ellos: 'Boku no Hero Academia: Hero League Baseball'.

Primero en cines y luego a streaming

Según se ha confirmado en el último número de la revista Weekly Shonen Jump, las dos OVAs de 'Boku No Hero' se estrenarán primero en los cines de Japón y más adelante se podrá ver en streaming. La primera OVA llegará a la pantalla grande del 16 al 19 de junio, aunque aún no hay más detalles sobre la segunda.

Un partido épico

Todavía no se ha confirmado nada a nivel oficial sobre los derechos de distribución internacional, aunque las dos últimas temporadas y algunas OVAs anteriores se han podido ver en Crunchyroll, así que es posible que pase lo mismo con estos nuevos especiales.

El primero de estos dos episodios es 'Boku no Hero Academia: Hero League Baseball', que gira alrededor de un partido de baseball donde se anima al uso de los quirks de los participantes y los estudiantes de U.A. terminan compitiendo. Y con el estreno tan cerca, ya se ha compartido un poster oficial donde podemos ver a Varios de los estudiantes de la Clase 1-A listos para el épico partido.

En el poster se puede ver a Kirishima, Amajiki, Shoji, Gang Orca, y Fatgum con el uniforme azul que llevarán las Orcas de Gang Orca, mientras que Kaminari, Ojiro, Sadou, Mineta y Mt. Lady visten el uniforme azul de los Lionels de Shishide.

No hay información sobre la segunda OVA, aunque se espera que desde la Shueisha se revele más detalles durante los próximos días.

Cómo ponerse al día con 'Boku no Hero Academia'

Ahora mismo está bastante complicado poder ver el anime al completo. Las dos primeras temporadas de la serie están dentro del catálogo de Netflix, mientras que la tercera no está en ningún servicio de streaming y la cuarta y la quinta están disponibles en Crunchyroll.

También se han lanzado tres películas de la franquicia, aunque no son necesarias para poder seguir la trama principal de la serie. Tanto 'My Hero Academia: Dos Héroes' como 'My Hero Academia: El despertar de los héroes' están disponibles en Amazon Prime Video.