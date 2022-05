Tráiler de 'Urusei Yatsura': Lamu regresará con un nuevo anime y ya hay fecha de estreno

Por fin han llegado más detalles con una buena bofetada de nostalgia sobre el nuevo anime de 'Urusei Yatsura', que adaptará el icónico manga de Rumiko Takahashi.

Antes de publicar 'Ranma 1/2' e 'Inuyasha', Takahashi ya se ganó un nombre como mangaka gracias a 'Urusei Yatsura'. La serie romántica de ciencia ficción sigue a Ataru Moroboshi, un estudiante de secundaria un poco triste que está obsesionado con las chicas guapas. A pesar de tener una vida muy corriente, Ataru es elegido para representar a la Tierra en una competición contra unos extraterrestres que quieren invadir el planeta.

Una invasora extraterrestre muy especial

La hermosa Lamu (Lum, en versión original) representa a la especie invasora, y debido a una confusión ella cree que Ataru le ha declarado su amor y quiere casarse con ella. Desde entonces, ambos adolescentes comienzan una peculiar relación que incluso llega a poner en peligro físico a Ataru por el amor efusivo de Lamu.

El manga ya tuvo una adaptación a anime allá por los años 80 que casi llegó a rozar los 200 episodios, varios especiales para televisión y hasta seis películas. Ahora sabemos que Lamu regresará a la pantalla pequeña con una nueva serie, aunque seguramente esté mucho más contenida a la hora de adaptar el material original.

La nueva serie de anime está desarrollada desde David Production, el estudio responsable por 'JoJo's Bizarre Adventure'. El anime apuntará a 52 episodios que se emitirán en 4 partes, con el estreno de la primera para octubre de 2022 confirmado con un nuevo poster promocional.

'Urusei Yatsura' entrará así dentro de la potente hornada de estrenos de otoño, y continúe emitiéndose durante 2023. Hideya Takahashi ('Jojo's Bizarre Adventure: Golden Wind') y Yasuhiro Kimura ('2.43') dirigirán la nueva serie de anime, que contará con un diseño de personajes de Naoyuki Asano ('Keeps your hands off Eizouken').

El reparto de voces en versión original contará con Hiroshi Kamiya como Ataru Moroboshi, Sumire Uesaka como Lamu, Wataru Takagi como Cherry y Miyuki Sawashiro y Sakura.