9 series de anime cortas que ver en streaming para hacer una maratón en una tarde

A veces da un poco de vértigo meterse de lleno con una serie de anime cuando sabemos que tiene 70, o 200...o incluso más de mil episodios. Por suerte, hay muchas alternativas de series cortas limitadas o que por ahora tienen pocas temporadas que podemos ver en streaming y con las que empezar a subirnos al carrito de las series de anime.

Todas las series de anime que dejamos aquí abajo se pueden ver ahora mismo en streaming y no superan los 24 capítulos, así que son perfectas para echar una tarde larga en el sofa y vérselas de seguido.

'Devilman Crybaby'

Una de las mejores series que te puedes echar a la cara en Netflix, y uno de sus grandes estrenos en 2018. Esta nueva serie es una versión más moderna del manga de Go Nagai, que ya ha contado con varias adaptaciones a anime e incluso a acción real. Esta serie en concreto está producida desde Aniplex y dirigida por Masaaki Yuasa, así que ya os adelantamos que la animación es un espectáculo por el que merece mucho la pena ver este anime.

'Devilman Crybaby' se centra en Akira Fundo, un joven que descubre que una antigua raza de demonios está intentando conquistar el mundo de los humanos. Para poder hacer frente a estas criaturas, Akira se transforma en Devilman, quien posee los poderes de un demonio pero todavía retiene el alma de un humano.

Disponible en Netflix.

'Keep Your Hands Off Eizouken!'

'Keep Your Hands Off Eizouken! ('Eizouken ni wa Te wo Dasu na!') es un anime realmente encantador y una de las grandes sorpresas de 2020. En esta serie conocemos a Midori, Tsubame y Kanamori, tres estudiantes que deciden unir fuerzas para comenzar a hacer un anime.

Para ello, montan un club de cine en su instituto y usan sus diferentes talentos para crear proyectos animados. Con un tono de "slice of life" y comedia, mezcla a veces algunos elementos de ciencia ficción y fantasía cuando las chicas nos introducen a los mundos increíbles que crean con sus animaciones. Es una serie llena de amor por el medio, el arte y la industria del anime que además te termina de enamorar con su trío protagonista.

Disponible en Crunchyroll.

Sangre de Zeus

Esta serie creada por Charley y Vlas Parlapanides es otra de esas producciones estadounidenses al estilo de los animes japoneses que han ido aterrizando en Netlix, aunque Powerhouse nos dio una sorpresa al saltar desde 'Castlevania' a la mitología griega.

Esta serie (que en principio contará con una segunda temporada) explora los mitos y dioses griegos a través de Herón, un joven que descubre que es hijo de Zeus. En medio de una tremenda amenaza de monstruos y titanes que destruyen todo a su paso, Herón también se enfrenta al ira vengativa de una diosa que le quiere muerto. Además de una animación de diez, 'Sangre de Zeus' tiene muchísima acción, una animación espectacular y varios giros e interpretaciones muy interesantes sobre la mitología griega.

Disponible en Netflix.

Trese

Seguimos por otra apuesta de Netflix por los animes internacionales y con mucha fantasía, en este caso con una serie de fantasía urbana filipina. 'Trese' se basa en el comic filipino del mismo nombre de Budjette Tan y Kajo Baldisimo sobre Alexandra Trese, una detective especializada en casos paranormales.

La serie de animación nos introduce al lado de sobrenatural de Manila, mientras Trese trata de mantener la paz entre los diferentes clanes y criaturas e investiga un asesinato en el submundo mágico de la ciudad. Aunque la animación a veces es un poco limitada, brilla en los momentos de acción y el drama policial y el buen ritmo es suficiente para mantenerte enganchado.

Disponible en Netflix.

'Carole y Tuesday'

'Carole y Tuesday' es una serie de 24 capítulos dirigida por Shin'ichirō Watanabe ('Cowboy Bebop') y animada desde Bones. En un futuro en el que Marte ha sido terraformado, Tuesday Simmons se escapa de su cómoda vida para perseguir sus sueños de dedicarse a la música. Durante su primer día en la gran ciudad conoce a Carole Stanley, una refugiada de la Tierra que toca el piano y también aspira a ser profesional. Las dos comienzan a crear música juntas y se vuelven muy populares en las redes gracias a su estilo genuino.

Aunque el ritmo a veces flojea, es un anime con una animación preciosa que desborda amor por la música y su creación, y cuyas protagonistas consiguen enamorarte y solo quieres que les salga todo bien en la vida.

Disponible en Netflix.

Salaryman's Club

De un anime musical, pasamos a uno de deportes. 'Salaryman's Club' ha sido una de los estrenos más refrescantes de la temporada de anime de este otoño, con la serie original de Liden Films combinando toques de slice of life de oficina con lo mejor de un buen anime de deportes.

La historia se centra en Mikoto Shiratori, un antiguo prodigio del badminton que tiene ciertas habilidades para predecir el futuro. Shiratori comienza a trabajar en Sunlight Beverage y termina uniéndose a la fuerza al equipo de la empresa. 'Salaryman's Club' tiene los mejores tropos del género y además consigue innovar en algunos frentes al equilibrar muy bien las tramas de torneos de badminton con los problemas que surgen en el trabajo diario de los protagonistas.

Disponible en Crunchyroll.

Komi-san no puede comunicarse

'Komi-san no puede comunicarse' ('Komi-san wa, Komyushō Desu') ha sido otro de los grandes estrenos a finales de 2021, con Viz Media adaptando espectacularmente el manga de Tomohito Oda.

Esta comedia romántica se centra en Shoko Komi, una chica guapísima que se vuelve muy popular por su aura estoica y decidida, aunque sufre un gran desorden de ansiedad social y no puede comunicarse. Su compañero de pupitre Hitohito Tadano parece ser el único que se da cuenta, y decide hacerse amigo de Komi y ayudarla a hacer cien amigos más antes de graduarse.

Es una serie muy divertida y tierna, que equilibra muy bien los diferentes tonos y trata con bastante delicadeza los problemas de la protagonista. Y eso sí, para ser un slice of life de instituto, la animación está mucho más cuidada que en otros animes similares.

Disponible en Netflix.

Tiger and Bunny

Este año nos ha traído una buena sorpresa para los fans de 'Tiger and Bunny', ya que por fin se ha estrenado la segunda temporada del anime de Sunrise. Esta serie nos transporta a Stern Bild City, donde hace 45 años unos individuos con superpoderes conocidos como NEXT comenzaron a aparecer y algunos se convierten en superhéroes para proteger la ciudad.

A Kotetsu T. Kaburagi, también conocido como Wild Tiger, le asignan como compañero el joven Barnaby Brooks Jr, quien tiene unos poderes similares a los suyos, y ambos comienzan a trabajar juntos a pesar de que chocan todo el tiempo.

Aunque al principio sigue un tanto la fórmula de "villain of the week", pronto comienza a desentrañarse la investigación sobre el asesinato de los padres de Barnaby. Además de mezclar muy bien los toques de comedia y acción, 'Tiger and Bunny' tiene la animación de infarto a la que nos tiene acostumbrados este estudio de anime y merece la pena ver su exploración del género de superhéroes.

Disponible en Netflix.

Star Wars: Visions

Este es uno de los proyectos más curiosos que han salido de la franquicia de 'Star Wars' en los últimos años. Con esta serie de cortos se permitió a varios creadores de anime explorar el universo de George Lucas para reinterpretar la saga y su lore sin tenerse que preocupar por el canon de las películas.

Esta antología incluye trabajos de Geno Studio, Studio Colorido o Studio Trigger, cada uno en el estilo de cada productora y contándonos una historia diferente, desde un concierto en Tatoinne hasta un duelo épico entre dos usuarios de la Fuerza, pasando por dos hermanos enfrentados por facciones rivales.

Como con este tipo de colecciones, hay algunos cortos más potentes que otros, pero la animación de todos es realmente impresionante y 'Star Wars: Visions' supone un experimento espectacular sobre todas las posibilidades que todavía tiene que ofrecer la franquicia cuando se ve con nuevos ojos.