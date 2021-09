'Star Wars: Visions' es fascinante: la antología anime de Disney+ es el soplo de aire fresco que necesitaba el universo creado por George Lucas

Dudo que ni siquiera George Lucas tuviese esperanzas en su momento en que Star Wars fuese a convertirse en una de las mayores sagas de la historia del cine. Confianza en ella claro que tuvo con su astuto movimiento para quedarse con los derechos del merchandising y las posibles secuelas, pero es que su universo ha seguido creciendo a marchas forzadas incluso cuando él se desentendió del mismo para centrarse en otros temas.

Eso sí, ahora es el turno de ver el que quizá sea el proyecto más inesperado de la franquicia hasta ahora, ya que 'Star Wars: Visions' es una colección de cortometrajes animados realizados por estudios asiáticos de animación, los cuales gozaron de una libertad creativa sin precedentes para llevar este universo a su terreno. El resultado es una antología anime fascinante que podréis ver a partir de este miércoles 25 22 de septiembre en Disney+.

Volando libre

Uno de los primeros detalles que conviene saber sobre los nueve cortometrajes que dan forma a 'Star Wars: Visions' es que sus responsables no estaban obligados a respetar la línea temporal oficial de la saga. Eso no quita para que algunos estén situados dentro de momentos muy concretos dentro del mismo, mientras que otros vuelan con mucha mayor libertad para ofrecer una exploración de esa galaxia muy muy lejana sin estar sujeto a ningún tipo de ataduras.

Como era de esperar, cada uno de los estudios de animación ofrece una visión muy diferente del universo Star Wars. La sensibilidad cultural es su gran nexo común, pero los hay que optan por un enfoque más solemne, mientras que otros prefieren una ligereza -'Tatooine Rhapsody' es el mayor exponente de esa vía-. El cóctel así es lo suficientemente variado en temas de estilo para que cualquier tipo de espectador encuentre algo que disfrutar en esta antología.

Por ello, cada cual tendrá un episodio favorito, pero en mi caso la huella que deja 'The Duel' no fue superado por ningún otro. Realizado por Kamikaze Douga, la misma compañía detrás de 'Batman Ninja', no se me ocurre otra palabra que no sea prodigio para definir su trabajo de animación, muy basada en el uso del blanco y negro, pero sabiendo cómo introducir otros colores -sobre todo el rojo- para incidir en los detalles que lo conectan más con Star Wars.

Además, la historia también engancha, sabiéndose valer de elementos de la mitología asiática e introduciéndolos de forma orgánica en el universo creado por Lucas. Desde los diseños hasta el desarrollo de la historia, todo encaja y es la puerta de entrada perfecta a la serie de Disney+ para querer seguir viendo más. El hecho de que apenas duren entre 10 y 20 minutos también ayuda.

Alto nivel

Los otros ochos cortometrajes también funcionan bastante bien en líneas generales. Todos ellos tienen una personalidad visual bastante marcada y, obviamente, cada espectador sentirá una mayor predilección hacia unos que otros. Es cierto que aquellos que introducen duelos con sables láser, que no son precisamente pocos, cuentan quizá con los momentos más espectaculares, pero no hay ni uno que deje de ser vistoso o transmita cierta sensación de rutina.

Eso es algo que también se traslada a las propias historias que cuentan, donde es cierto que pueden detectarse algunos elementos comunes en algunas de ellas, pero el enfoque siempre es distintivo. Unos atraparán más que otros -más allá de 'The Duel', creo que me quedaría con 'The Elder'-, pero el nivel nunca decae más allá que pensar que realmente ha merecido la pena verlo.

No obstante, lo que realmente distingue a 'Star Wars: Visions' es el hecho de no ser tan dependiente, vamos, que no se sienten con una pieza más dentro del engranaje, algo que a su manera sí puede decirse que sucedía con otras obras como 'Star Wars: La Remesa Mala'. No sé hasta qué punto encaja calificarlo como un experimento, pero lo que sí tengo claro es que dota a la franquicia de esa energía diferente para dejarnos claro que aún puede dar muchísimo de sí.

En resumidas cuentas

'Star Wars: Visions' es un soplo de aire fresco para un universo que amenazaba con el agotamiento por sus últimas aventuras en la gran pantalla. Es cierto que no se trata de una antología redonda, pero también que es mucho menos irregular de lo que sucede con este tipo de propuestas y que resulta difícil no quedarse embobado con varios de los cortometrajes. Más así, por favor.