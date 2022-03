Netflix anuncia 40 estrenos de anime para 2022, incluyendo la temporada 2 de 'Ghost in the Shell SAC_2045' y una serie de 'Ejército de los muertos'

La estrategia de Netflix para desmarcarse de sus competidores desde hace unos años es ir apostando cada vez más por licencias de anime, y también por contenido original de animación japonesa.

Todavía está por ver cómo la fusión de Funimation y Crunchyroll termina afectándoles, pero por ahora Netflix continúa aumentando su catálogo de anime y durante la Anime Japan el servicio de streaming aprovechó para confirmar que unas 40 series y películas de anime llegarán a la plataforma.

Más anime original y nuevas temporadas

Ya en 2020, Netflix cerró un trato con seis creadores de anime para producir nuevas series y películas, desde contenido para toda la familia hasta animación para adultos, y parece que ha ido dando sus frutos y durante 2022 veremos muchos estrenos.

La Anime Japan nos dejó con varios anuncios sobre lo que está por llegar a la plataforma, con uno de los platos fuertes siendo la confirmación de que 'JoJo's Bizarre Adventure' regresará en otoño con nuevos capítulos de 'Stone Ocean'. También se pudieron ver algunos pequeños vistazos de la primera parte de 'The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh', que se estrenará durante el año, y el trailer final de la temporada 2 de 'Ghost in the Shell SAC_2045', que se estrena este mismo mayo.

"El anime es uno de los pilares de nuestras inversiones en Japón, y es visto por casi un 90% de nuestros miembros en el país durante el último año. Y al mismo tiempo, el interés en el anime ha crecido en todo el mundo, y más de la mitad de nuestros miembros en todo el mundo se ha unido el año pasado", dijo Kohei Obara, director y creativo de anime en Netflix.

"Además de diversificar nuestro catálogo y traer de vuelta algunos de los favoritos de los fans, queremos continuar apoyando el amor de nuestros subscriptores por el anime y los nuevos descubrimientos, tanto en Japón como en el mundo entero, con este nuevo capítulo de anime en Netflix".

Algunas de las series más esperadas y que se estrenarán en los próximos meses son 'Tiger & Bunny 2' el 8 de abril, la segunda temporada de 'Ultraman' el 14 de abril, 'Vampire in the Garden' el 16 de mayo y 'Spriggan' el 18 de junio. Las segundas temporadas 'Record of Ragnarok' y 'Sangre de Zeus' también están confirmadas, pero todavía no se ha desvelado mucha información sobre ellas ni una fecha tentativa de estreno.

También se ha confirmado el estreno en 2022 de 'Army of the Dead: Lost Vegas', un spin-off animado de 'El ejército de los muertos' que contará con las voces de Dave Bautista y Ella Purnell. Para despegar con esta nueva temporada de anime, esta misma semana ya se ha estrenado en la plataforma 'Thermae Romae Novae', un nuevo anime basado en la obra de Mari Yamazaki.

En cuanto a películas originales, también llega el 28 de abril 'Bubble' de Tetsurou Araki y 'Drifting Home' de Studio Colorido, aunque todavía no se ha confirmado fechas de estreno.