'Ghost in the Shell: SAC_2045': Netflix desvela el tráiler y la fecha de estreno de la temporada 2 del anime cyberpunk

Qué bien entra cada vez el cuidado universo de Ghost in the Shell y tenemos el regreso de la serie secuela de la magnífica 'Stand Alone Complex' con nuevos episodios. Netflix ha desvelado el primer tráiler y la fecha de estreno de la temporada 2 'Ghost in the Shell: SAC_2045', que volverá en mayo 2022 con las nuevas aventuras de la sección 9.

Y, la verdad, ya era hora porque los doce episodios iniciales (estrenados en primavera de 2020) nos dejaron un poco con la miel en los labios, dejando inconcluso el arco en el que estábamos.

La reconstruida sección 9

Con una animación CGI que dista mucho de la gozada visual de las series y películas que la preceden en la saga, 'Ghost in the Shell: SAC_2045' nos traslada, como su propio nombre indica, un par de décadas en el futuro a un mundo que lleva años en "guerra sostenible". Motoko y compañía volverán a la sección 9 ante la amenaza de los posthumanos.

Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki vuelven a la carga como directores de la serie, que cuenta con un diseño de personajes de Ilya Kuvshinov y la fuerza productora de Production I.G. y Sola Digital Arts.

La verdad es que, si bien sigo disfrutando con las aventuras de Makoto y compañía, sí que es verdad que esta serie la noto un pelín descafeinada. Ya no solo en cuanto a animación, sino también en cuanto a historia.