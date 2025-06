'28 años después' tiene una decisión magistral de guion que da sentido a toda la película, aunque signifique contradecir el pasado de la saga

Nota: este texto revela spoilers de '28 años después', por lo que mejor vuelve después de verla.

Durante una buena temporada desde su estreno, hubo dudas de si '28 semanas después' era canon dentro del universo establecido por la película original. La cinta de zombis de Juan Carlos Fresnadillo no quiso continuar directamente los eventos de la anterior, y en su lugar se permitió giros inesperados como finalizar proponiendo una expansión internacional del virus.

En 2025 y con el estreno de una secuela tardía que ya francamente ninguno esperábamos, '28 años después' tampoco ha querido recoger el testigo de Fresnadillo. La película empieza con un retcon con todas las letras, con rótulos iniciales que esquivan el gancho final de la anterior y proponen un desarrollo de los sucesos en el que Francia consiguió mandar el virus de vuelta a Gran Bretaña.

Es solo el principio de una serie de decisiones de guion fascinantes, pero la más importante de todas. En un género en el que las escalas se exageran, lo que hace Alex Garland es mucho más personal e interesante que la trillada invasión mundial. Y demuestra que el impacto emocional puede ser el mismo o incluso mayor a una escala más íntima.

Una tragedia zombi que solo puede ser británica

De algún modo parece que este era el plan desde el principio. Ya en aquella versión descartada de '28 meses después' Garland parecía tener una idea que giraba alrededor de una familia británica. Si en las anteriores de la saga la ambientación podía parecer algo incidental, una alternativa fresca a dejar de ver todo el rato Estados Unidos, esta última secuela ahonda en las posibilidades narrativas y temáticas que implica.

Es innegable que esta película se percibe de un modo diferente en una época post-Brexit. Hay algo poderoso en la idea de representar con un apocalipsis zombi una Gran Bretaña aislada. El tono mezcla de forma astuta las miserias habituales del género con la fuerza de una nación orgullosa. En la isla fortificada en la que habitan sus protagonistas han vuelto a la Edad Media, y celebran cada incursión al interior de forma no muy diferente a como soldados en la antigüedad celebrarían las batallas.

El Covid también ha cambiado por completo la percepción de la saga. En un género lleno de premisas paranormales como muertos reanimados o monstruos humanoides gigantes hechos de hongo, el virus de la rabia se siente inquietantemente plausible, y sirve para dibujar lo que Boyle llama un apocalipsis pandémico. Más importante, es un recordatorio de que en este mundo, los infectados son humanos funcionales a todos los niveles biológicos que solo están enfermos.

Si en '28 días después' el tema principal era la rabia, en '28 años después' es la empatía. La película no es solo la más emotiva de las tres, con un drama familiar que funciona, es un tema que también está presente en la propia construcción del mundo. Mientras barcos europeos vigilan que nadie rompa la cuarentena y cruce las fronteras, voluntarios se arriesgan a entrar en el país a ayudar sabiendo que tienen todo que perder.

No es entonces extraño que el personaje secundario más importante sea el doctor Kelson, alguien que incluso en un entorno post-apocalíptico no hace distinciones entre los sanos y los enfermos, y muestra por ambos el mismo respeto. La materialización más evidente de esta idea está reflejada en una tensa secuencia de parto en la que una infectada da a luz a un bebé aparentemente sano, dando esperanzas de que seguramente el camino adelante no está solo en los supervivientes.

En 2002 '28 dias después' cambió por completo el género zombi en el cine, y lo hizo con una película con apenas un puñado de personajes y un look casero. Más de dos décadas más tarde, sus creadores originales aún tienen cosas originales que decir sobre el género, y nos demuestran que el corazón de esta historia siempre estuvo en lo pequeño.

