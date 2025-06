El tropiezo de 'Elio' en taquilla no significa que el público prefiera ver más secuelas. Creo que sería mejor si Pixar apostara por el riesgo y la originalidad

Después del fenómeno global que fue 'Del revés 2' ('Inside Out 2'), Pixar ha tropezado con el estreno de 'Elio'. A pesar de ser una película original y una propuesta diferente, se ha convertido en el mayor batacazo de taquilla en la historia del estudio, recaudando apenas 35 millones de dólares en todo el mundo en su primer fin de semana. Una cifra alarmante para una película con ambiciones galácticas y un presupuesto millonario.

Pero lo más preocupante no es solo el fracaso comercial. Porque han pasado muchas cosas desde que vimos el primer avance de esta película y parece que la chispa que nos llamó la atención un día de 'Elio' se ha ido apagando poco a poco.

Lo que comenzó como un proyecto personal y emocional de Adrián Molina (coguionista y codirector de 'Coco') se acabó reescribiendo y redirigiendo, y han sido tantos los cambios que ha sufrido la película que puede que tengan algo que ver con que no haya convencido del todo al público.

La idea original ha terminado desdibujada y el cambio de director que ocurrió tras las cámaras no solo alteró el tono y la historia de 'Elio', también terminó propiciando una desconexión total de la película y su núcleo emocional. Y el público lo ha notado. Porque lo que nos mueve de Pixar es su manera de apuntar al corazón. Y esta vez le ha temblado el pulso más que de costumbre.

'Elio' se desvió del camino

Cuando se anunció en 2022 durante la convención D23, se nos pintó 'Elio' como el debut personal de Adrián Molina y como una historia sobre un niño que era abducido por alienígenas bajo la creencia de que era el líder de la Tierra. Pero en 2024, Molina abandonó el proyecto por conflictos de agenda, y acabó en manos de Domee Shi ('Red') y Madeline Sharafian ('Elemental'), responsables de rematar el trabajo.

Pero este relevo vino acompañado de un cambio de tono. El guion original apostaba por una tensión intergaláctica y una familia compleja, y esto se cambió por el tono más liviano y cómico que hemos visto. También se cambiaron personajes clave como la madre, se modificó el peso emocional general y surgieron nuevas tramas secundarias. Y aunque el resultado es una película entretenida, perdió la ternura y su enfoque emocional, que era lo que se nos prometió al principio.

Necesitamos más riesgo, no más secuelas

Lo más frustrante de toda esta situación es que seguramente se interpretará como una señal de que lo que funcionan son las secuelas, no las propuestas creativas y arriesgadas. De hecho, viendo lo ocurrido tras las cámaras, parece que 'Elio' no ha fallado por falta de originalidad, sino por lo poco que se la ha defendido hasta el final.

El salto de director a mitad del proceso no siempre es una sentencia, pero aquí sí que fue significativo, porque dejó una película a medias y el largometraje acabó siendo menos valiente de lo que pudo haber sido. No es casualidad que haya empezado tan mal en taquilla: no es una secuela, no tiene personajes reconocibles, y su campaña fue floja.

Sin embargo, necesitamos más películas como 'Elio', que aunque no sea perfecta, es una película con alma y que no se parece a nada del catálogo reciente del estudio. Puede haber interés por 'Toy Story 5' o 'Los increíbles 3', pero son las películas como 'Elio' las que nos recuerdan por qué nos enamoramos de Pixar: por su manera de emocionarnos con mundos nuevos, no por repetir fórmulas. Si no se apuesta por ideas así, incluso aunque no encajen del todo, estamos apagando la esperanza de volver a ver películas como las que nos regaló el estudio en sus inicios.

