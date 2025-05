Dura apenas 3 horas y la puedes maratonear en Disney Plus. Estuvo marcada por la polémica, pero esta miniserie cuenta con toda la magia de Pixar

Por desgracia, las series de animación muchas veces pasan desapercibidas en los ránkings de lo mejor de cada año, cuando muchas podrían escalar fácilmente a las primeras posiciones. Sin ir más lejos, 'En la victoria o en la derrota' es una de las más notables de 2025, lástima que su llegada viniera empañada por la polémica.

Ganar o perder

Un equipo infantil de softball se enfrenta al partido más importante de la temporada... pero no las tienen todas consigo. En cada episodio, conoceremos la perspectiva de cada personaje y las distintas crisis personales que tienen que sobrellevar.

'En la victoria o en la derrota' ('Win or lose', 2025) es la primera serie original creada por el estudio de animación Pixar, ya que el resto de series en las que ha participado eran títulos derivados de sus películas, como 'El Sueño Producciones'.

Se trata de una miniserie de tan solo ocho episodios, de unos 25 minutos de duración cada uno (a excepción del último, que llega a los 30). Se estrenó en Disney+ el pasado mes de marzo y vino precedida por la polémica, ya que el estudio había tenido que eliminar una subtrama de un personaje trans del montaje final por decisión expresa de Disney.

Quizá por eso o porque la plataforma promocionó mucho su estreno pero el interés se fue perdiendo conforme pasaron las semanas y, para cuando finalmente la serie estuvo completa, parecía que ya nadie se acordaba de ella. También es que el modelo de estrenar episodio semanal puede que funcione mejor con series de target adulto (porque se mantiene más tiempo "en la conversación" en redes), mientras que el contenido para público infantil funciona de otra manera.

Una lástima, porque la serie es sin duda una de las más destacables del año: Pixar demuestra que no solo se maneja con el lenguaje cinematográfico, sino que también puede desenvolverse de manera notable en el terreno de las series. Porque podría cargar con el lastre de ser una película "troceada" en capítulos, pero no es el caso y cada uno tiene su propia estructura autoconclusiva.

Precisamente, la estructura de la serie es uno de sus principales aportes, ya que cada episodio nos cuenta la perspectiva de un personaje desde su subjetividad, y vemos cómo un mismo hecho varía en función de cómo lo vive cada uno y también la propia narración visual es diferente según la personalidad del personaje.

Home run de personajes

Pero una de las cosas que más me gustaron, y que es uno de los temas recurrentes de Pixar en algunas de sus últimas películas (como 'Red' o 'Del revés 2'), es su forma de retratar las inquietudes de los niños que conforman ese peculiar equipo de softball.

El estudio demuestra una vez más su sensibilidad para profundizar en los miedos y problemas de sus personajes, abordándolos desde la honestidad y de forma que es fácil que hasta los adultos reconozcamos esas situaciones y sentimientos que hemos vivido en algún momento de la vida.

Me emocionó especialmente la trama de Rochelle, que carga más peso familiar sobre sus hombros del que debería, y la de Yuwen, un personaje que me dio repelús (¿quién no ha dado grima alguna vez en esas edades?) al comienzo, por insistir tanto en dar la imagen de "graciosillo", pero en el fondo solo busca ocultar que tiene muchas inseguridades.

También me parece un acierto dar el punto de vista de algunos adultos (no viene mal que los niños aprendan desde la ficción que la gente adulta de su entorno también comete errores y tiene sus propios problemas) e integrar ese tono tan Pixar, con sus partes divertidas de comedia en las que tienen cabida los momentos más emotivos que te llegan al corazón.

Por todo ello, me parece una gran pérdida que seccionaran de la serie el momento en que muestran a Kai sufriendo disforia (aquí podéis ver la escena eliminada de su capítulo), porque creo que es un rasgo inherente del personaje y que es un tema que encaja a la perfección en una serie centrada en las dificultades propias de estas edades.

Pese a todo, considero que 'En la victoria o en la derrota' es de las mejores series de 2025, por la sensibilidad con la que se acerca a las inquietudes de sus personajes y la creatividad de su estructura narrativa, que culmina en un maravilloso último episodio. Muy disfrutable tanto para público infantil como adulto, en especial si sois fans de las películas de Pixar.

