'En la victoria o en la derrota' es una de las mejores obras de la última década de Pixar. El 'Rashomon' del estudio marca un delicioso home run en Disney+

Resistiéndose a entrar del todo en esa trituradora del ingenio que es la obsesión por las secuelas y las franquicias de estos tiempos, Pixar se ha atrevido a lanzar cinco películas originales desde 2020 (con la excepción de 'Lightyear' y 'Del Revés 2') y ha parecido dejar los productos derivados para las series de Disney+, que nos han dado productos mucho más apreciables de lo esperado, como 'El Sueño Producciones' o 'Monstruos a la obra'. Pero había mucha curiosidad por ver qué eran capaces de hacer con un nuevo formato y libertad absoluta (bueno, "absoluta"). El resultado es 'En la victoria o en la derrota', un 'Rashomon' adolescente que recuerda, a base de calidad abrumadora, al Pixar de antaño. Sí, de verdad.

Pixarshomon

La idea es, a priori, sencilla: contar la misma semana para ocho personas distintas, todas ellas relacionadas de una manera u otra con un equipo adolescente de softball. Sin embargo, lo interesante viene cuando cada episodio añade una nueva perspectiva a los anteriores, un punto de vista único (y normalmente agridulce) que modifica todo lo que sabíamos y creíamos hasta ese momento. No se trata solo de una interconexión aleatoria: se trata de cruces con profundidad, que varían según quién esté contando la historia, con nuevas perspectivas, chistes y situaciones que amplían nuestro imaginario y nos dejan claro que Pixar lo ha dado todo en una serie donde el límite creativo ha sido el cielo (o la guadaña moral de Disney).

A veces, de manera inevitable, los 20 minutos se sienten constreñidos y la serie no logra dar del todo en el blanco. Esto se nota especialmente en el primer episodio basado en Laurie, que, aunque supera a 'Del Revés 2' jugando con sus mismas cartas (la representación tragicómica de la presión, en este caso), no termina de rematar con un final algo acelerado. Por suerte, es solo una primera toma de contacto, y desde entonces la serie va a hacer todo lo posible por regatear nuestras expectativas: a lo largo de sus episodios (de los cuatro que he podido ver, al menos) se mezclan profesores con armadura y añoranza amorosa, niñas adultas capaces de romper sus valores por el dinero y madres coraje aupadas por los likes de Instagram que no siempre toman las mejores decisiones para los suyos.

Pero 'En la victoria o en la derrota', que podría ser un retrato de cómo todos ellos acaban juntándose en equipo y entendiendo que sus problemas pueden superarse, decide tomar una deriva muchísimo más amarga. No es algo que nos sorprenda viniendo de Pixar, pero sí que aquí, al contar con menos tiempo, debe hacer que su discurso suene más fuerte, y el final de algunos episodios (mucho ojo al centrado en Frank) es simplemente demoledor. Pero, como ha aprendido a hacer a lo largo de tantos y tantos años de maestría cinematográfica, no acabaremos desolados: mezcla la catástrófica realidad social de parte de sus tramas con la comedia proveniente de un estilo visual arrollador.

¡Strike dos!

En cada episodio de 'En la victoria o en la derrota', Pixar juega con nuevas cabriolas visuales: aunque al principio parece que han puesto un esfuerzo mínimo al representar a un equipo de softball adolescente, pronto podemos ver que tanto en los diseños como en la animación se han soltado el pelo, mezclando las cabriolas de los SparkShorts (como 'Veintialgo' o 'Kitbull') con las ideas creativas más clásicas de sus películas. El resultado está a la vista: cada capítulo juega con un estilo distinto, siempre tratando de ir más allá y sorprender al público narrando y ejemplificando distintas realidades sociales, desde la niña sin recursos hasta el adulto arrepentido de sus decisiones amorosas.

Para ello, la serie de Pixar cuenta con un asombroso e icónico abanico visual, que va desde un cibernético paseo por las aplicaciones de ligue hasta una mujer superheroica volando por la ciudad para rescatar a su hija, un sudor personificado en un monstruo inamovible o una adolescente volviéndose adulta antes de tiempo. Y todo ello sin dejar de ser hilarante, emocionante y, ante todo, única y sensible, en cantidades muy medidas que dan como resultado una mezcla alquímica fabulosa, una de las mejores obras que Pixar se ha sacado de la manga en la última década.

Puede que me esté deshaciendo en halagos, pero hay que ser realista también: 'En la victoria o en la derrota' tiene, en ocasiones, mejores intenciones e ideas que resultados. De hecho, no siempre acaba de hacer un home run por culpa, como ya he comentado, de su corta duración (18 minutos cortando los créditos), que lastra una progresión emocional coherente: a veces consigue encapsular todo lo que quiere contar en tan poco tiempo y logra sacar la pelota fuera del campo como es debido, pero otras quiere meter tantos huevos dentro de la misma sartén que no terminan de hacerse del todo. Esta es una queja, conste, de tiquismiquis, y no debería preocuparos en exceso. En general, vais a disfrutar de la serie igualmente: es encantadora, visualmente alucinante y arrebatadora en su mezcla de comedia y drama humano. Y no es poco.

Esta serie de Disney+ es Pixar recordándonos que, incluso con censura por parte de Disney (más allá de nuestras ideas políticas, el episodio del personaje no binario habría sido increíble temática y visualmente), siguen pudiendo sacar pecho y enfrentarse a cualquier producción actual gracias a un cóctel fabricado a base de creatividad, magia, realismo, ingenio y profundidad expositiva. Aunque en un primer vistazo su narrativa fragmentada parezca solo un truco de ilusionismo, enseguida se ve que rascar esa primera capa infantil es sencillo e intencionado.

El hecho de tener subtexto y salirse del esquema del entretenimiento sencillo tan reivindicado hoy en día no significa que sea excesivamente compleja, ni mucho menos: los episodios son tan fáciles de ver como sorprendentes, estimulantes y, ante todo, únicos. Y en un tiempo donde el streaming (y Disney+ en particular) pretende arrastrarnos a un mar de desidia y secuelitis continua, un islote como este nos da aire para seguir adelante. Ojalá sea solo la primera de muchas, muchas series totalmente originales de Pixar. La necesitamos más de lo que creemos.

En Espinof | Esta película es muy divertida y una elección perfecta si te gusta 'Del revés 2': Pixar sigue siendo la mejor en lo suyo, aunque ya no sea capaz de revolucionar la animación como antaño

En Espinof | Las mejores series de Disney+