Disney muestra su cara más cobarde y exige cortar una trama trans en la nueva serie de Pixar. "Muchos padres querrían discutir ciertos temas en sus propios términos"

Por más que algunas personas se empeñen en Internet (con juegos de palabras infames como “Wokeflix” o “Disgay”), las productoras de Hollywood no son woke, ni todo lo contrario. Van allá donde van las tendencias de mercado para maximizar sus beneficios. Si vende una cosa, apostarán por las historias de ese tipo. Si notan que el mercado va para otro lado, virarán el rumbo. Las empresas nunca tienen un faro moral más allá del dinero, y la muestra perfecta está en Disney, acusada por muchos de "woke" por mostrar un beso de un segundo en 'Lightyear' y cambiar a un par de personajes ficticios de color de piel, que ha vuelto a demostrar que su único ideal es el sol que más calienta.

Entre ganar o perder, perdemos todos

Ayer saltó la noticia en redes sociales, y medios como Variety han ampliado información sobre lo que ha ocurrido. 'En la victoria o en la derrota', la nueva serie de Pixar para Disney+ (y la primera original tras los spin-off 'Monstruos a la obra' y 'El Sueño producciones'), iba a tener una subtrama sobre un personaje no binario y con dudas sobre su identidad de género. Y digo "iba" porque, por supuesto, Disney ordenó quitarla cuando ya estaba bastante avanzada.

El motivo, según Disney, es que "cuando tiene que ver con contenido animado para un público más joven, reconocemos que muchos padres preferirían discutir ciertos temas con sus hijos en sus propios términos y tiempos". Alguien en Pixar ha filtrado el storyboard, y es tan inocente como podáis pensar: una niña trans va a su cuarto de baño, pero se encuentra en el espejo con dudas sobre su identidad, no sabe qué debería sentir y se ve al espejo con la cara totalmente deformada y rota. Imagina sentirte ofendido por algo así.

El 11 de febrero se estrenará la serie, en medio de una lucha por el contenido entre una Pixar diversa (mirad, si no me creéis, los fabulosos Sparkshorts en Disney+) y crecida tras el éxito de 'Del Revés 2' y una Disney que ha decepcionado a gran parte de su público fiel al plegarse a un conservadurismo extremo (y alegrado a otra parte, todo sea dicho, felices de que no haya representación). Si esto es algo puntual o si el miedo ante la contestación del sector más conservador en redes sociales se va a hacer crónico, es una duda que solucionaremos en el futuro. Tristemente.

