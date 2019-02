Pixar lo ha vuelto a hacer: 'Kitbull' es un maravilloso corto sobre maltrato animal que va directo al corazón

Las autoridades sanitarias deberían empezar a poner obligatoriamente un aviso antes de la inmensa mayoría de producciones Pixar, ya sean en formato de largo o cortometraje, informando sobre las altas probabilidades de que te derritan el corazón y te hagan llorar como si fueses un niño que se ha pelado las rodillas después de caerse en un patio de gravilla.

En lugar de quejarme por el medio paquete de pañuelos que me ha hecho gastar el estudio de animación mientras veía su última joya, voy a optar por compartirla con vosotros. Se titula 'Kitbull', está dirigido por la debutante Rosana Sullivan en unas preciosas dos dimensiones, y explora con un alma y una delicadeza enormes el abuso animal a través de una encantadora pareja compuesta por un gato y un pitbull —de ahí el título—. Aquí lo tenéis.

Si ya os habéis secado los lagrimones, os contaré que 'Kitbull' forma parte del programa SparkShorts —del que salió 'Purl'—, con el que Pixar pretende "descubrir a nuevos narradores, explorar nuevas técnicas narrativas y experimentar con nuevos procesos de producción", y que su directora, que ya trabajó en el departamento de animación de 'Los increíbles 2' y 'Monstruos University' ha confesado que todo comenzó gracias a ese rincón mágico de internet rebosante de vídeos de gatitos.

"Para ser completamente honesta, todo empezó con un vídeo de gatos. Me encanta ver vídeos de gatos cuando esto estresada. Al principio, sólo quería dibujar algo que me hiciese sentir bien y que fuese divertido, pero evolucionó hacia algo más personal con el tiempo. Mientras crecía, siempre fui muy sensible y muy tímida, y tuve muchos problemas haciendo amistades y conectando. Así que me veo reflejada en este gatito porque nunca sale realmente de su fuera de confort para ser vulnerable y crear una conexión".