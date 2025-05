'MasterChef Celebrity 10' ya tiene concursantes confirmados, pero sigue sin arreglar su gran problema

Poco después de que se confirmara (ahora sí que sí) la multa a 'MasterChef Celebrity' por publicidad encubierta, el reality de La 1 ha anunciado su nueva hornada de concursantes famosos para la temporada 10. El plantel de aspirantes sigue en su tónica habitual, pero la verdadera incógnita que arrastra la edición es si TVE pondrá fin en algún momento a su problemático horario.

Lista de concursantes

Un año más, 'MasterChef' ha corrido a anunciar su lista de concursantes para la nueva temporada de 'Celebrity', cuando ni siquiera ha terminado la edición actual de anónimos. Si bien todavía no hay fecha de estreno, ya tenemos confirmados a los 16 aspirantes de la edición 10: el actor Alejo Sauras, la actriz y cantante Charo Reina, el humorista David Amor, la periodista Valeria Vegas, el músico Necko Vidal, la influencer Masi, la presentadora Valeria Ros, el ilusionista y mentalista Jorge Luengo, la actriz Rosa Benito, la cantante Soraya Arnelas, los presentadores José Manuel Parada, Quique Torito y Mariló Montero, el cantante Juanjo Bona, el exfutbolista Miguel Torres y la rapera Mala Rodriguez.

Un casting que sigue bastante la línea de los de ediciones pasadas, en las que han intentado pensar en los distintos públicos demográficos del programa. Para apelar al nicho más juvenil, este año han metido mano en la última temporada de 'Operación triunfo' con Juanjo y Masi, aunque es un movimiento que creo que llega un poco tarde, teniendo en cuenta que ha pasado más de un año de la edición.

Si bien entre los elegidos hay gente que me suele interesar/hacer gracia, como Valeria Ros o Valeria Vegas, no puedo sino coincidir con lo que comentó mi compañero Randy Meeks en su momento, y es que a la mayoría ya los tengo bastante aborrecidos por la sobrexplotación constante que hay en TV, donde el comodín de los famosos está ya tieso de tanto usarlo.

¡Queremos dormir!

De todos modos, el anuncio de los concursantes se me antoja una cortina de humo para desviar la atención de los principales problemas que viene arrastrando el formato. Obviamente, la lacra de priorizar el drama antes que el concurso de cocina sigue estando ahí (hasta el propio Pepe Rodríguez es consciente de lo que les interesa es el show), pero veo mucho más acuciante el tema del horario.

Inés Hernand, ganadora de la edición 9 de 'MasterChef Celebrity'

La edición actual de 'MasterChef' ya está sufriendo el retraso de su hora de inicio debido a 'La revuelta' (cuando la cadena podría decidir ajustar su duración sin problema, ya que está grabado) y eso no ayuda a que se repita año tras año la misma problemática de que termine a las tantas un día entre semana.

En general, no se entiende que un reality se alargue tanto, por mucho que siempre se intente justificar con la cantinela de que "en España se hacen así": una gala normal dura más de dos horas y media, cuando el formato original británico se suele quedar en torno a la hora de metraje (el de EE.UU. ronda los 45 minutos).

Si a ese problema de base (además de que se le podría meter tijera sin problema al montaje y seguramente ganaría dinamismo) le sumamos que empieza tarde, que acaba sobre las dos de la madrugada y que encima al día siguiente hay que trabajar, no es de extrañar que las galas se hagan larguísimas, que los espectadores manifiesten su descontento reiteradamente en redes y que se haya terminado notando en audiencias.

Pérdida de espectadores

La primera temporada del formato en 2016 cerró con una 3.282.000 espectadores y 23,7% de share, techo que no ha podido rebasar desde entonces. Sin embargo, consiguió quedarse en unos datos bastante positivos hasta que en 2022 bajó por debajo de los dos millones y la cosa tocó fondo en la edición de 2024, que se convirtió en la menos vista de todas con un mínimo histórico del 14,1% y 881.000 espectadores.

Seguramente, el horario no sea el único problema que ha causado la pérdida considerable de audiencia (igual no soy la única que se ha hartado de ver famosos a todas horas), pero si siguen así es muy probable que la cifra solo haga que menguar, por lo que sería un buen momento para intentar flexibilizar uno de los aspectos más criticados del reality y no seguir poniendo a prueba la paciencia de la gente que aún está dispuesta a sacrificar horas de sueño. No pierden nada, porque lo que tienen ahora solo está tirando a medias.

