"Sigue sin gustarme MasterChef". Pepe Rodríguez se sincera sobre lo que opina del reality

Pepe Rodríguez ya ha contado en alguna ocasión que su vocación no era precisamente ser presentador de TV. El cocinero confesó en una entrevista reciente que una "situación personal y económica complicada" fue el factor decisivo para que entrara en 'MasterChef', formato que sigue sin gustarle a día de hoy.

"No me gusta la tele"

Pepe Rodríguez fue entrevistado recientemente en Cadena SER y allí reflexionó sobre su carrera, y concretamente sobre los motivos que le llevaron a aceptar presentar 'MasterChef', a pesar de que no le gustaba demasiado la TV:

"Es verdad que (presentar 'MasterChef') fue una tablita de salvación y a lo mejor me enganché también por eso. Me pagaban más de lo que estaba ganando en el restaurante, era tan tonto y tan sencillo como eso. Si hubiera estado en otro momento físico, psíquico y económico, pues a lo mejor no lo cojo, porque a mí lo que me gusta es la cocina. No me gusta la tele".

Pepe Rodríguez en 'El faro' de Cadena SER

El presentador relató que, en los inicios del programa, se sentía fuera de lugar y pensaba que abandonaría de un día para otro. Más de 10 años después, Rodríguez sigue al frente del formato, si bien no es el tipo de contenido que a él le gusta:

"Sigue sin gustarme 'MasterChef', pero entiendo que haya millones de personas a las que les pueda gustar. Yo haría un programa de cocina que no lo vería nadie porque, eso que me gusta a mí, le gusta a 1.200 cocineros y 1.200 aficionados a la cocina, al resto no. La TV es entretenimiento y esto hay que entenderlo".

Pese a a sus pegas, actualmente Rodríguez está satisfecho con su papel en el programa: "Ya le he cogido el gusto, voy feliz de la vida. Lo domino, me río, me divierto. Pero si mañana se acaba 'MasterChef', yo estoy en mi casa feliz, que es donde estoy todos los días cocinando".

