Pepe Rodríguez explica la salida de Eva González de 'MasterChef'. "Éramos tres imbéciles"

Aunque hay quienes no lo recuerdan, no siempre han sido Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz los encargados de conducir 'MasterChef'. En una entrevista reciente, el primero comentó que Eva González entró como presentadora en los comienzos del reality porque "no se fiaban de ellos".

"Se fue e hizo muy bien"

Desde la primera temporada en 2013 hasta 2018, fue Eva González quien ejerció como presentadora de 'MasterChef' hasta que lo dejó y se fue a 'La voz'. Sobre este tema, habló recientemente Pepe Rodríguez en una entrevista con el podcast 'La escalera roja'.

El presentador confesó que al principio "era algo tímido", porque no le ha "interesado nunca estar delante de una cámara, ni el protagonismo, ni lo ha necesitado", mientras que "ahora, ir a grabar es estar en el salón de su casa".

Los entrevistadores preguntaron a Rodríguez también por la salida de González como presentadora del formato, y él explicó que entró en un principio como garantía de la productora para poder venderlo a TVE y luego se marchó cuando vio que "podían solos":

"Eva entró a 'MasterChef' porque no se fiaban de nosotros. Era y sigue siendo una profesional, entonces, cuando la productora le vende esto a TVE, dicen: '¿Cómo vamos a traer a estos tres tontos, que no sabemos quién son?'. Metieron alguien que tuviera un poco de tirón".

"Presentadores de ‘MasterChef’ solo hay en España y en otro país, lo normal es que no haya. Claro, te das cuenta al tiempo de que éramos tres imbéciles, pero ya podíamos hacer la presentación del programa. Eva se dio cuenta de que 'estos tíos tiran solos', tuvo la oportunidad, se fue e hizo muy bien".

