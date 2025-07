'Dragon Ball Super' no sale del hiato y empieza a ser preocupante. Su dibujante ya trabaja en un nuevo manga

'Dragon Ball' ya lleva trayendo a sus fans de cabeza desde hace una buena temporada. Y es que el manga de 'Dragon Ball Super' sigue sin fecha de retorno y todavía no sabemos cuándo se retomará su publicación.

Aunque en febrero de este año tuvimos un pequeño capítulo autoconclusivo centrado en Trunks y Goten, la serie lleva parada desde la publicación del capítulo 103 en marzo de 2024, unos días después de la muerte de Akira Toriyama.

Tocaba cambiar de aires

Pero aunque en este tiempo 'Dragon Ball' haya estado de parón, su dibujante Toyotaro en realidad no se ha detenido. En este tiempo ha seguido dibujando diferentes ilustraciones de personajes de la saga, pero también ha estado trabajando en su propio manga en solitario.

Según confirmó en la Japan Expo de París, Toyotaro trabaja en un manga autoconclusivo de 45 páginas titulado 'Lost Samurai'. Y aunque este nuevo manga todavía está en una fase muy temprana, su borrador se puede leer de manera gratuita en la web de V Jump de Shueisha.

Eso sí, únicamente está en su versión francesa, seguramente para conmemorar su visita a la Japan Expo, y hay que tener en cuenta que esto es un borrador con bocetos y no con su dibujo final. Y por un lado es una buena noticia que Toyotaro siga dibujando y quiera crear su propio camino más allá de 'Dragon Ball', pero claro, también deja la situación en el aire para el futuro de Goku.

Esto va para largo

Y es que parece que el hiato se va a seguir alargando y la situación es más complicada de lo que parece. Durante su visita a París, Toyotaro reveló un poco más sobre el proceso de creación de 'Dragon Ball Super', explicando que él se encargaba principalmente de la historia, pero que Toriyama tenía el aprobado final.

En otras ocasiones, Toriyama le planteaba una idea a Toyotaro y este le sugería cambios o anotaciones. Así que, teniendo en cuenta este proceso, según Toyotaro "no es fácil, pero no imposible" continuar el manga de 'Dragon Ball' sin su creador, como reportan desde AnimeHunch.

Ahora bien, el gran problema siguen siendo los derechos intelectuales de la franquicia. Según reveló el editor Kazuhiko Torishima, ahora mismo estos derechos son compartidos por la editorial Shueisha, Toei Animation y también Capsule Corporation Tokyo, la compañía que gestiona las propiedades y obra de Toriyama.

Desde la muerte de Toriyama hay una guerra abierta por los derechos de 'Dragon Ball' y el futuro de la franquicia, y parece que todas las partes implicadas no se terminan de poner de acuerdo. Es poco probable que Toyotaro no sepa como continuar la trama de 'Dragon Ball', y de hecho ya confirmó que está pensando en el futuro de la serie... Pero la pelota no está en su tejado y no depende enteramente de él.

También esta situación explicaría por qué no regresa el anime de 'Dragon Ball Super'. Y, por desgracia, parece que la situación va a ir para largo tanto para el manga como el anime y ambos siguen sin una fecha clara de retorno. Aunque por lo menos Toyotaro no se está quedando sentado de brazos cruzados.

