'The Apothecary Diaries' confirma "una secuela" tras el final de su temporada 2, pero el arrollador anime tiene un gran problema por delante

Ya desde el principio de 2025, 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España) se ha ido perfilando como uno de los mejores animes del año y la verdad es que a mi por lo menos el final de la segunda temporada me ha dejado un poco huérfana.

Lo bueno es que sus creadores saben que tienen tremenda gallina de los huevos de oro entre manos, y se ve que no quieren dejarla pasar porque ya se ha confirmado que la continuación está en marcha.

¿Secuela cómo?

Tras el final de la segunda temporada, en OLM y Toho no se han dormido en los laureles y confirmaron desde las redes sociales del anime que ya están trabajando en una "secuela" para continuar la historia.

También se desveló un pequeño teaser, que realmente no muestra mucho en cuanto a animación pero apunta a que Maomao y Jinshi se reúnen otra vez para resolver un nuevo misterio. En este caso, una investigación que les lleva lejos del palacio imperial a una nueva tierra, pero por ahora no se ha desvelado más sobre la trama.

Ahora bien, por el momento no se ha confirmado si esta secuela será una tercera temporada de anime o una película. Y esta última situación no sería descabellada, ya que la hemos visto también con 'Spy x Family CODE: White', 'Jujutsu Kaisen 0' o próximamente con 'Chainsaw Man'. Así que mientras el equipo trabaja en continuar la serie de anime, 'Los diarios de la boticaria' podría pasar por los cines para recaudar su buen dinerito e ir ganando tiempo extra de cara a la producción de la serie.

Aunque el otro gran problema al que apuntamos es el material original, porque 'Los diarios de la boticaria' toma elementos tanto de la novela ligera escrita por Natsu Hyuuga (e ilustrada por Touko Shino) como de su versión manga que dibuja Nekokurage para la Monthy Big Gangan de Square Enix. Y ya con esta segunda temporada, el anime de 'Los diarios de la boticaria' ha terminado de alcanzar al manga.

Por suerte, la novela ligera cuenta ya con dieciséis volúmenes y el anime apenas habría alcanzado la trama del cuarto. Así que si el anime planea centrarse tan solo en las novelas ligeras, todavía tenemos muchísimo material por delante. Eso sí, la gran incógnita es la fecha de estreno de esta secuela, pero es posible que 'Los diarios de la boticaria' todavía tarde un par de años en volver.

En Espinof | Jinshi es el Satoru Gojo de 'The Apothecary Diaries', pero no por una buena razón: la autora del manga no puede ni verle

En Espinof | Una de las mayores tragedias de 'The Apothecary Diaries' es sobre la familia de Maomao, y su árbol genealógico es más complicado de lo que pensábamos