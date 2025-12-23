Malas noticias para Kevin Costner y 'Horizon: An American Saga 2'. El esperado western acaba de sufrir otro contratiempo

Kevin Costner no deja de cosechar desgracias con la esperada 'Horizon: An American Saga 2', ya que el esperado western tiene que hacer frente a un nuevo contratiempo: Costner ha sido demandado por no haber pagado el alquiler del vestuario utilizado en la película del oeste que él mismo produce, escribe, dirige y protagoniza.

"No pagó la tarifa acordada por el vestuario ni lo devolvió intacto"

Ha sido la compañía Western Costume la que ha denunciado a Costner, exigiéndole el pago de 440.000 dólares tanto por el alquiler de vestuario como por los daños sufridos por parte de la ropa utilizada en el rodaje de 'Horizon: An American Saga 2'. El actor y director no se ha pronunciado todavía al respecto.

Desde la denuncia se detalla que "no pagó la tarifa acordada por el vestuario ni lo devolvió intacto", y lo peor es que parece algo recurrente. De hecho, hace unos meses se llegó a una acuerdo por un motivo similar, lo único que en ese caso por el material utilizado en la primera entrega.

Además, la reclamación de Western Costume no hace alusión alguna a esa tercera entrega que Costner lleva ya más de un año intentando sacar adelante. Todo apunta a que sigue en el limbo y que lo más probable es que nunca llegue a hacerse. ¡Si llevamos ya casi dos años esperando el estreno de la segunda parte!

Eso sí, desde The Hollywood Reporter se aclara que en Utah, se está construyendo un estudio cinematográfico por valor 100 millones de dólares que cuenta con el respaldo de, entre otros, el propio Costner. Ya veremos si eso acaba dando pie a que su franquicia soñada pueda completarse.

Recordemos que 'Horizon: An American Saga' fue un tremendo fracaso comercial, ya que apenas logró recaudar 38 millones de dólares. Una cifra muy baja para una película cuyo presupuesto se estima en 50 millones, a los que hay que sumar después el gasto que se hiciera en marketing.

