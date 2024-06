'Horizon: An American Saga', el western definitivo de Kevin Costner tiene un 'Capítulo 1' más austero que épico pero promete un viaje apasionante

La relación de Kevin Costner con el género del Oeste es un testimonio de su pasión por la esencia americana y en su reciente proyecto, ‘Horizonte: Una saga americana’, ha llevado su compromiso con el género a un terreno de creador loco, invirtiendo sus propios ahorros para dar vida a una historia épica que ha empezado con un tímido primer capítulo que cierra su relación con la frontera desde sus inicios en ‘Silverado’, que ha acabado abarcando todo el espectro del espíritu de Hawks y Ford en toda su carrera.

Aquella supuso la entrada de Costner en la escena, demostrando su capacidad para competir con actores experimentados. Su debut como tras la cámara, ‘Bailando con lobos’ fue un momento crucial en su carrera, en el que demostró su capacidad para dirigir y actuar en una película que redefinió el género para el público moderno, recaudando más de 400 millones de dólares en todo el mundo y ganando 7 Óscars, entre ellos el de mejor película y mejor director, lo que consolidó su lugar en la historia del cine con su retrato de las culturas nativas americanas.

En ‘Wyatt Earp’ Costner se metió en la piel de la legendaria figura con un retrato lleno de matices que profundizaba en la vida de Earp más allá del infame tiroteo del O.K. Corral. Y algo más desapercibida pasó ‘Open Range’, esta vez también dirigida por él que podría ser el epílogo de aquella, con antiguo pistolero obligado a enfrentarse a su pasado. Un título que no para de crecer con los años y que mostraba a un autor que da vueltas al individualismo y el heroísmo, y que se reanimó en la televisión una década más tarde, en la miniserie ‘Hatfields & McCoys’.

Costner lideraba el reparto de la recreación de la notoria disputa familiar que parecía prepararle para su interpretación de John Dutton, un ranchero que lucha por proteger su tierra en la serie neo-western ‘Yellowstone’, que ha devuelto el género a la televisión de prestigio, demostrando que su influencia se extiende más allá de la gran pantalla. Este renacer puso al actor como encargado de llevar la llama de las sillas de montar, incluso en variaciones como ‘The Highwaymen’ (2019) o ‘Let Him Go’ (2020) que mostraban su dedicación a preservar la relevancia del género en el siglo XXI.

El último cineasta con botas y sombrero

Parece que con ‘Horizon: An American Saga’ (2024) el cineasta busca hacer la experiencia definitiva del oeste, casi como si de un viejo serial se tratara, su plan es hacer una obra épica de varias partes para explorar la expansión del Oeste americano antes y después de la Guerra de Secesión. Con una recepción un tanto tibia en Cannes, este capítulo uno parece un pequeño aperitivo de todo lo que está por venir, y de hecho al acabar incluye una especie de resumen-tráiler del siguiente episodio.

Nada que no hayamos visto de alguna forma en las simpáticas escenas postcréditos del cine de superhéroes, pero es un cierre que evidencia el mayor problema de este acercamiento a su saga: no tiene clímax. Por no tener no tiene una estructura propia, ni un crescendo de emoción ni una cohesión como “episodio” más allá de ser un primer acto (de cuatro) que nos presenta una gran cantidad de personajes, situaciones y territorios, un paseo por el lienzo sobre el que Costner, apoyado en Jon Baird, ha escrito el mamotrético guion de los cuatro capítulos.

Esta falta de inercia tradicional la ha llevado a comparaciones con una serie de televisión, lo cual no es muy justo (ni preciso), puesto que en su elaboración de pequeños sketches y subtramas no sigue un formato episódico, sino que va de corrido, en saltos y elipsis de tiempo indeterminado y con información que va deshilachándose como una gran obra épica, que los formatos televisivos rara vez adoptan. Sí que puede achacarse una factura más pobre de lo que podría requerir un trabajo así, pero la modestia no es exclusiva de las series de televisión (más bien lo contrario, hoy).

Una inversión que promete recompensa

Se nota un esfuerzo grande en la dirección de arte, la ambientación, vestuario y localizaciones, pero también carencias de puesta en escena y, sobre todo, fotografía, donde la cámara digital arruina parte del hechizo de viaje al pasado, y como en ejemplos como ‘Bone Tomahawk’, resulta una textura alérgica al género, o viceversa, que no cuaja bien con las panorámicas, los atardeceres y las grandes ambiciones visuales asociadas al género, una óptica venenosa para sentir las emociones que transmite su clásica banda sonora.

El resultado es, sin embargo, competente y funcional, suficiente para envolvernos en la historia, consumiendo los minutos de forma ágil y demostrando que el clasicismo narrativo sigue funcionando y permite que el espectador se pierda entre los personajes, los conflictos paralelos, la paulatina condensación de acontecimientos que revierten en violencia y tiroteos que irán a peor. El trasfondo de la guerra indica una colonización salvaje y lo que está por llegar promete más que lo que permite vislumbrar un plato introductorio.

Pero a pesar de una sensación decepcionante (sobre todo si se tiene ‘Open Range’ cercana) al final de las tres horas, lo único que uno quiere es seguir viendo qué pasa en este mundo, y el regusto es de que este primer viaje es una inversión, como las primeras 300 páginas del libro ‘Apocalipsis’ de Stephen King, hacia una historia de más escala y quizá aquí se parece más que nunca a ese otro western que no se suele incluir en sus películas del oeste, ‘Mensajero del Futuro’, con la que comparte una serenidad noble, una pureza de sentimientos asociada a la percepción cultural del Oeste americano más ingenua, bienintencionada y confortable.

