Los showrunners de 'You' no querían redimir al protagonista, pero tenían un final alternativo sobrenatural que lo hubiera cambiado todo

Amigos, hemos despedido a Joe Goldberg (Penn Badgley) para siempre. La pasada semana Netflix estrenó la temporada final de 'You', el thriller antirromántico y tremendamente adictivo con un nuevo romance (esta vez extramatrimonial) para nuestro protagonista. Por cierto, un poco de spoilers a partir de aquí.

Unos episodios finales en los que los showrunners de la serie, Michael Foley y Justin W. Lo, tenían claro desde el principio (no solo ellos, también el resto de guionistas) que Joe no podía salir impune de sus crímenes. Así lo aseguró Foley en una entrevista para New York Post:

"Llegamos a esta temporada sabiendo que no queríamos redimirle, que tendría su merecido, que iba a enfrentarse a algunos de aquellos cuyas vidas arruinó. Y más importante, sabíamos que se iba a enfrentar a sí mismo."

De esta manera, el final de 'You' ve a Joe arrestado y condenado por sus crímenes, vía y obra de Bronte (Madeline Brewer), su amante de la temporada y que ya se acercó a él con intenciones de hacerle caer. Sin embargo, no siempre ese fue el plan. De hecho, según aseguran, estuvieron barajando varias opciones y no se decidieron por esto hasta bastante tarde en el proceso de escritura.

Ghosting you

Los showrunners, además, desvelan que tuvieron una idea que hubiera cambiado toda nuestra perspectiva de la temporada. Un final sobrenatural en el que descubriríamos a un Joe fantasma y con el que jugaron muy a principio del proceso de escritura. Así lo reconoce Lo:

"Recorrimos muchas opciones diferentes, una de las cuales era que murió a manos de Bronte. Incluso recuerdo una versión en la que fue disparado. Y [el público] no se enteraba de que [le] disparaban hasta el último episodio y entonces se da cuenta de que es un fantasma."

Claro, lo que no aclaran es hasta qué punto iban a jugar a 'El sexto sentido' con esta temporada final, pero desde luego hubiera sido un giro digno de ver.

