'You', la efectiva temporada 5 y final de la serie de Netflix deja claro que ya era hora de despedirse de Joe Goldberg

Siempre viene a la cabeza 'La casa de papel' cuando pensamos en series que no eran originales de Netflix pero se convirtieron en un fenómeno mundial tras su llegada a la plataforma, pero lo cierto es que hay varios ejemplos más. Uno de ellos es 'You', un thriller que se estrenó originalmente en el canal americano Lifetime pero que pasó a convertirse en exclusiva de Netflix a partir de su segunda entrega.

Tras varios años de éxito, 'You' llega a su final este viernes 24 de abril con el estreno de su temporada 5. En su contra juega que una espera tan larga -la temporada 4 finalizó su andadura en Netflix el 9 de marzo de 2023- puede jugar en su contra, pero también que ser la despedida definitiva de Joe Goldberg puede hacer que incluso gente que se quedase por el camino quiera saber cómo acaba su historia. Vistos los tres primeros episodios, sigue funcionando pero está claro que la cosa no daba ya para mucho más.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

De vuelta a Nueva York

Estaba claro que el regreso del personaje de Penn Badgley a Nueva York iba a marcar de forma inexorable esta temporada final, pero apenas son necesarios unos minutos para que quede claro que ese tiempo que ha dedicado a ser una buena persona no ha sido más que un paréntesis en su vida. Sí, ahora ejerce como padre preocupado, pero ese monstruo interior sigue estando ahí y con ansias de salir en cuanto surja la ocasión.

Sin embargo, los responsables de la serie juegan aquí a dos bandas, ya que proponen dos líneas narrativas diferentes. Por un lado surge el inevitable nuevo interés romántico de Joe y cualquiera que haya seguido 'You' puede olerse cómo van a ir los primeros pasos por ese lado, pero queda la sensación de que ahí hay algo raro, principalmente por la actitud del personaje interpretado por Madeline Brewer. Eso o que a sus guionistas se les ha ido por completo, y no creo que sea el caso.

Por otra parte, el protagonista está empeñado en proteger a su familia y muchos de sus movimientos tienen eso como base. Obviamente, la relación con Kate (Charlotte Ritchie) es importante, pero la persona realmente esencial para Joe es su hijo Henry. Ya en su momento llegó a sacrificarse y dejarle en manos de otra persona pensando que así tendría una vida mejor de la que él podía darle, pero eso ha cambiado con su regreso triunfal a Nueva York.

Ahí es cierto que por ahora no hay ni rastro de nada sobre el pasado de Joe que pueda afectarle, pero me da que es una mera cuestión de tiempo que reaparezcan los fantasmas del pasado. Ahora toca lidiar con las amenazas directas, para lo cual incluso se echa mano del peligroso recurso de las hermanas gemelas. Es ahí por donde se añade un toque juguetón y distintivo con respecto a anteriores entregas.

Es lo que es

Esto refuerza una vez más que estamos ante una serie que nace como thriller pero tiene un claro componente de culebrón, algo que ha ido acentuándose a medida que pasaban las temporadas. Ahí el problema es que llega un punto en el que ya no es que sea imposible tomarse nada en serio, pues eso sucedió hace tiempo -seguramente la primera temporada fue la única que pudo estar cerca de conseguirlo-, es que simplemente cada vez se va hacia el más difícil todavía, confiando en que nos guste tanto el protagonista que estemos dispuestos a aceptar casi cualquier cosa para que consiga salirse con la suya.

El final de la temporada 4 ya fue un claro aviso de que 'You' estaba coqueteando peligrosamente con el ridículo y que había que ir pensando en cómo cerrar la historia de Joe Goldberg. El inicio de la quinta es otro recordatorio en esa dirección, donde uno ya la ve más por la curiosidad de ver cómo intentan estirar un poco más la fórmula sin terminar de romperla.

Y tampoco voy a negar que el hecho de volver a donde empezó todo también añadía un toque de curiosidad por ver cómo afectaba eso a Joe. Por ahora es algo que no va más allá de lo circunstancial y del hecho de que se recupera su librería como escenario con importancia en la serie. Y sí, ahí incluso esa jaula tan inconfundible a la que, claro está, se vuelve a dar un uso poco legal.

Eso sí, la temporada 5 de 'You' sigue siendo un entretenimiento efectivo una vez has aceptado la serie en la que se ha convertido. Pero espero que pasen cosas realmente importantes en lo que queda de temporada y que todo lleve a uno de los dos únicos posibles finales para Joe: la muerte o la cárcel. Cualquier otra cosa no tendría sentido como verdadero cierre.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025