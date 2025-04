Netflix planteaba un mundo tras el apagón con 'Dejar el mundo atrás'. Un apocalipsis más fácil de llevar si tienes películas en físico

Apenas llevamos unas horas de normalidad, pero la actualidad informativa seguirá centrada en el reciente apagón que ha habido en toda España. Una situación anómala que parece sacada de las películas y series de televisión. De hecho, puede que más de uno se haya acordado de 'Dejar el mundo atrás', la película de Sam Esmail que nos mantuvo entretenidos durante las últimas semanas del 2023.

El creador de 'Mr. Robot' volvió a saborear el éxito con esta película basada en la novela homónima de Rumaan Alam, que desde que está disponible en Netflix es uno de los títulos más vistos de la historia de la plataforma.

En ella seguimos a Amanda y su familia, que están pasando el fin de semana en una casa de lujo que han alquilado. Por la noche, un hombre que dice ser el propietario de la vivienda, y su hija, tocan a la puerta buscando refugio porque se ha producido un misterioso ciberataque. Lo que pasa a partir de ahí desmorona el mundo de todos los implicados y el mundo en general. Es el fin de la civilización y el punto de partida del largometraje.

El fin del mundo está aquí

Un fin del mundo producido por un ciberataque puede parecer un tema hecho a medida para Sam Esmail, pero en realidad lo que quería situar el creador de 'Mr. Robot' fue "el subtexto de clasismo y racismo" de la obra original.

Hay muchas películas que hablan abiertamente del racismo, pero lo que destacaba el director de su propuesta es que muestra una manifestación más discreta de este problema. "Explora el lado tácito del racismo, las microagresiones sutiles o no tan sutiles que impregnan todas las estructuras de poder. Esos prejuicios que controlan las decisiones y emociones de la gente cuando ni siquiera son conscientes de ello".

Hubo lugar para la improvisación

Como curiosidad del rodaje de la película, su guionista y director explicó en una entrevista con Collider que añadió una escena en el último momento. Esmail contaba que aunque 'Dejar el mundo atrás' tenía una duración ideal, sentía que había que incluir una escena entre los personajes de Julia Roberts y Mahershala Ali porque "demasiado importante para la trama".

La escena transcurre durante la segunda noche que pasa el personaje de Ali en la casa. Tras un primer día muy tenso, mantiene una conversación con la protagonista -el personaje de Julia Roberts- en la que se sienten más cómodos. Al reflexionar sobre lo ocurrido, él comenta que a algunas personas les cuesta distinguir las creencias de la verdad. Al principio la escena no se iba a incluir en el filme pero Esmail siguió pensando en ella.

"Se había cortado y no se había incluido en la película porque, en general, esa noche en la casa no tiene mucha acción, sino mucha introspección y diálogo", explicaba Esmail. "Es increíblemente larga porque pasan por muchas etapas en la conversación. Así que la quité de la película porque quería mantener un ritmo firme, pero algo me rondaba la cabeza durante el proceso de montaje".

Finalmente, la secuencia pasó el corte, aunque el director y guionista reconoció que fue una "decisión de último minuto", ya que la película estaba prácticamente terminada antes de volver a incluirla.

Comentaba que pensó "Esto es demasiado importante para el tema de la película como para dejarlo en la sala de montaje" y que lo volvió a incluir, en favor de un largometraje donde la historia es lo más importante y la prioridad.

