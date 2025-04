Ni hasta atrás ni en mitad del cine: un ingeniero de audio confirma cuáles son los mejores asientos para escuchar mejor una película

Hay películas que, más que para ser vistas, merecen ser escuchadas con gran atención, y ahora, en una época en la que la visualización de las películas en el cine parece más un espectáculo de circo romano donde cada espectador prefiere no perderse de nada, sin embargo, ahora los amantes de los musicales y los buenos efectos de audio, ahora podrán tener una pista de cual es el mejor asiento para disfrutar del sonido en la sala de cine.

Steve Martz, que cuenta con una ingeniería en audio, relató para CinemaBlend en su momento el cómo elegir el asiento ideal para gozar del mejor audio, y lo que confesó nos sorprendió a todos: no es ni al centro de la sala ni hasta atrás, cerca de las bocinas.

"Antes, los cines se construían con una inclinación mucho menor en la zona de asientos, por lo que uno se sentaba un poco más alto que los espectadores frente a uno", señala Frey, sin embargo, el punto óptimo de audio en la sala de cine está a 2/3 de la parte trasera y central.

Una elección respaldada por expertos

Martz explicó también a Vulture que las lecturas del micrófono se toman en varias ubicaciones de una sala y se promedian en todo el espectro de audio para brindar a cada asiento la mejor experiencia posible. Sin embargo, ese micrófono principal se ubica en ese punto, lo que significa que el sistema está perfectamente calibrado para ese punto en particular.

Esta recomendación también es respaldada por THX Ltd., que señala que sentarse en el centro de la fila, entre la mitad y dos tercios hacia atrás en la sala, permite una reproducción más realista y equilibrada del audio. Esta ubicación asegura que los sonidos provenientes de los altavoces frontales, laterales y traseros se perciban de manera coherente, mejorando la inmersión en la película.

Y si ese asiento no está disponible, no hay problema: puedes optar por un asiento central más cercano a la pantalla en lugar de uno más alejado. Esto no solo mejora el ángulo de visión llenando mejor el campo visual, sino que también mantiene una buena calidad de sonido.​

Lo que los expertos en audio recomiendan evitar los asientos demasiado cercanos a las paredes o al fondo de la sala, ya que pueden afectar negativamente la percepción del sonido envolvente y la claridad del audio., por lo que, la próxima vez que vayas al cine, no dudes en poner en práctica estos consejos.

Foto de Kirill Fokin en Unsplash

