Hace 35 años, de Kevin Costner pagó 3 millones de dólares de su bolsillo para hacer uno de los mejores westerns de la historia

Kevin Costner se convirtió en una estrella de cine a finales de los 80, algo que él mismo aprovechó para dar el salto tras las cámaras con una película que acabó convirtiéndose en un éxito extraordinario. Sin embargo, la cosa fue muy distinta antes de su estreno y él mismo pagó 3 millones de dólares de su bolsillo para poder acabar 'Bailando con lobos'.

Lo cierto es que la producción de ese aclamado western fue un tanto problemática, lo cual llevó a que la prensa la etiquetase como 'Kevin's Gate' en referencia a 'La puerta del cielo', la película del oeste que llevó a la bancarrota a United Artists. Se mofaron de él, pero luego Costner el que acabó riendo el último.

El que ríe el último ríe mejor

Uno de los principales problemas a los que 'Bailando con lobos' tenía que hacer frente es que el western pasaba por aquel entonces por un momento malísimo, por lo que ya se vio como algo excéntrico que la ópera prima de Costner fuese una película del oeste. Sin embargo, él tenía plena confianza en ella y el tiempo acabó dándole la razón.

El coste inicial de 'Bailando con lobos' fue de 15 millones de dólares, pero la producción se complicó tanto que acabó elevándose hasta los 22. El propio Costner se vio poco menos que obligado a pagar 3 millones -básicamente reinvirtió en la película el salario que había cobrado- para poder acabar la película a su gusto, pues conviene recordar que tenía derecho a elegir el montaje final de la misma.

'Bailando con lobos' se estrenó de forma limitada en Estados Unidos el 9 de noviembre de 1990, pero dos semanas después amplió de forma considerable el número de salas y eso se tradujo en un éxito instantáneo. Solamente durante el fin de semana del 23 al 25 de noviembre sumó 9,49 millones en su país de origen.

Para cuando acabó su recorrido comercial en todo el mundo, 'Bailando con lobos' había recaudado 424,2 millones de dólares, convirtiéndose así en el western más taquillero de todos los tiempos. Un honor que mantuvo durante 22 años.

Por su parte, Kevin Costner se convirtió poco menos que en el rey del mundo, ya que 'Bailando con lobos' se hizo con 7 Óscar, incluyendo tanto el de mejor director para él mismo como el de mejor película. El prestigio es indudable, pero es que además también ganó muchísimo dinero.

El acuerdo de Costner para hacer 'Bailando con lobos' incluía que parte de los beneficios que generase la película serían para él. Seguro que en Orion Pictures pensaron que sería una cantidad no demasiado grande, pero lo cierto es que la estrella acabó ganando la friolera de 50 millones de dólares por su ópera prima.

En Espinof | Los mejores westerns de Netflix. 5 películas y series del oeste imprescindibles para ver en la plataforma

En Espinof | "Es el mejor con el que he actuado": Kevin Costner quedó impresionado con este actor y le pone por encima de Clint Eastwood, Robert de Niro o Sean Connery





